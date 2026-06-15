Confirman el debut (arbitral) de Chile en el Mundial 2026: Cristian Garay es asignado para dirigir partido de uno de los anfitriones

Durante este lunes, se dio a conocer la designación arbitral para el árbitro chileno Cristián Garay, quien debutará en el Mundial 2026.
Según lo informado por la FIFA, Garay estará a cargo de la dirección arbitral del partido de uno de los anfitriones.
Se trata del partido entre Canadá y Catar, que se jugará este jueves 18 de junio a las 18:00 horas.
The match officials for @FIFAWorldCup matches 25, 26, 27 and 28 have been appointed. 🤝
— FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026
Dicho encuentro se jugará en Vancouver, Canadá, en el estadio BC Place Vancouver.
Garay no será el único chileno que integrará el equipo arbitral. Sumado a él estarán los árbitros José Retamal y Miguel Rocha como jueces de línea.
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