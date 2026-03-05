País congreso

“No me deja conforme”: Diputado Felipe Donoso (UDI) lamenta resolución del Tricel que lo deja fuera de la reelección en la Cámara

Por Constanza Zambrano

05.03.2026 / 20:18

El Tricel ratificó la elección del diputado del PDG, Guillermo Valdés, por la Región del Maule. En respuesta, Felipe Donoso comentó que “no queda más que acatar una decisión judicial, lamentable a mi modo de ver”. Además, remarcó que su lista obtuvo el doble de votos que la del Partido de la Gente.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó el reclamo interpuesto por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Donoso, en contra de la elección del candidato del Partido de la Gente (PDG), Guillermo Valdés, en el distrito 17.

El Tricel expuso en la resolución que los argumentos presentados por Donoso no eran suficientes para modificar el resultado electoral y, con esto, se ratificó que el diputado del PDG se quedará con el último escaño de la Cámara de Diputados por la Región del Maule.

El parlamentario de la UDI interpuso un recurso tras los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias, reclamando que no se contabilizaron 102 votos a su favor.

Felipe Donoso lamentó la resolución del Tricel

En una entrevista en Radio Bio Bío, Donoso señaló que el resultado no lo deja conforme, ya que presentaron “actas fidedignas” de 15 mesas en las que no se contabilizaron 102 votos a su favor.

“La resolución del Tribunal Calificador de Elecciones no me deja conforme. No es una resolución que se haga cargo de los argumentos presentados ante ellos (…) Nosotros presentamos las copias de las actas originales y fidedignas de 15 mesas donde no se contabilizaron correctamente 102 votos a nuestro favor. Creo que no queda más que acatar una decisión judicial, lamentable a mi modo de ver”, comentó en el medio.

Lamentó que asuma un “diputado con 12.500 votos” y se deje fuera a “otro con 22.000 votos”.

Finalizó señalando que la lista de Chile Grande y Unido tuvo el doble de votos que la del Partido de la Gente.

