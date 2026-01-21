Nuevo parlamentario para la UDI: Tricel otorga cupo en el distrito 17 a Diputado Donoso y deja a la derecha a 1 voto de la mayoría absoluta

Esto porque el Tricel realizó este miércoles un escrutinio público de una serie de mesas del distrito 17 de la Región del Maule que terminó por modificar los cupos otorgados en dicha zona.

A dos meses de las elecciones parlamentarias, un verdadero vuelco ocurrió en los comicios de diputados.

En primera instancia, el PDG llegaba a la Cámara Baja de la mano de Guillermo Valdés; sin embargo, la revisión arrojó que la lista de Chile Vamos superase por 30 votos, por lo que por el sistema de cifra repartidora, ese cupo pasa al segundo lugar de la lista, que es del diputado Felipe Donoso (UDI).

De esta manera, la derecha llega a 77 diputados, a un solo voto de obtener la mayoría absoluta en la Cámara. En tanto, el PDG se queda con 13 representantes.

Al respecto, Donoso señaló que “hoy el Tribunal Calificador de Elecciones nos da la razón y viene a confirmar lo que siempre sostuvimos: que habíamos obtenido un triunfo legítimo en las urnas, pero que producto de un desorden en el proceso se proclamó erróneamente a otro candidato”.

“Quiero destacar no solo el trabajo de mi equipo en la presentación de esta reclamación, sino que también la labor que cumple el Tricel en nuestro país, como una instancia imparcial, jurídica y técnica que garantiza a todos los candidatos la posibilidad de recurrir cuando existen dudas fundadas sobre los resultados”, agregó.

“La decisión adoptada hoy contribuye a fortalecer la transparencia, la certeza jurídica y la legitimidad de los procesos electorales en Chile. Ahora solo resta esperar la resolución definitiva del TRICEL que ratificará este resultado”, cerró.