“No me adelantaría”: Ministra Vallejo sobre posibilidad de aplicar Aula Segura tras ataque contra profesor del INBA

La ministra informó además que los ministerios de Educación y Seguridad ya están recabando antecedentes, mientras el Ministerio Público abrió una investigación y la Municipalidad de Santiago confirmó la presentación de una querella criminal.

En reacción a un violento episodio ocurrido este lunes en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA), la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, calificó como un “hecho de máxima gravedad” el ataque en el que un profesor fue rociado con combustible por un grupo de encapuchados durante una nueva jornada de disturbios.

El incidente, que derivó en el lanzamiento de bombas molotov en el frontis del establecimiento, quedó registrado por cámaras y activó una investigación por parte del Ministerio Público.

En un punto de prensa, Vallejo enfatizó: “Esto no es solo violencia contra la infraestructura, sino contra personas; y eso lo hace intolerable”.

La ministra agregó que tanto el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, como el de Seguridad, Luis Cordero, confirmaron que están en curso las diligencias para recabar todos los antecedentes pertinentes.

“Se trata de casos complejos que requieren acciones específicas y rigurosas”, afirmó.

La cautelosa respuesta de Vallejo sobre la aplicación de Aula Segura

Sobre el posible uso de la Ley Aula Segura —que otorga facultades a los directores para sancionar hechos violentos dentro de los establecimientos—, Vallejo expresó cautela.

“No me adelantaría, estamos a la espera de que se esclarezcan los hechos antes de decidir su aplicación. Por lo pronto, sería muy cuidadosa en eso, sin restarle a gravedad respecto a los hechos de los que nos hemos enterado el día de hoy”, señaló.

Este dramático episodio no es aislado en el emblemático liceo, que ha sido escenario recurrente de violencia escolar en los últimos meses.

La Municipalidad de Santiago anunció que presentará una querella criminal contra los responsables, mientras Carabineros trabaja junto al Ministerio Público para identificar y sancionar a los atacantes.