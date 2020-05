La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, reafirmó las medidas sanitarias impuestas a nivel nacional para prevenir la propagación del coronavirus en Chile, reforzando la fiscalización y los controles tanto en las aduanas como en los cordones sanitarios, ad portas de un nuevo fin de semana largo.

“No intenten salir de la región Metropolitana, porque van a pasar un mal rato. Va a haber un control estricto y van tener, probablemente, aguantar un taco y devolverse. No solo eso, pues la persona que lo intente será objeto de sumarios sanitarios que pueden alcanzar multas de $50 millones, o con penas privativas de libertad que van desde los 61 hasta los 540 días de presidio”, advirtió.

Martorell insistió en que la función del cordón sanitario es prohibir el ingreso y la salida del lugar que se encuentra acordonado. “¿Quiénes pueden cruzar el cordón sanitario? Solo quienes tengan salvoconductos, que pueden ser individuales o colectivos. El individual es el que puede obtener una persona en la Comisaría Virtual y solo para un trámite funerario o tratamiento médico impostergable”, recordó.

Y agregó: “El salvoconducto colectivo es para asegurar el abastecimiento y normal funcionamiento de los lugares que se encuentran acordonados“.

🔴 NUEVAS MEDIDAS Entra en cuarentena: – Lonquimay Renuevan cuarentena por 7 días – Iquique

– Alto Hospicio

– Antofagasta

– Mejillones

– Santiago (32 comunas)

– Puente Alto

– Buin

– San Bernardo

– Lampa

– Padre Hurtado

– Colina

Cabe hacer presente que el cordón sanitario comienza a regir a las 18:00 horas de este miércoles, para Concepción, la Región Metropolitana y La Araucanía, a raíz del feriado del 21 de mayo. Esta medida se extenderá hasta el domingo a las 22:00 horas.

Por su parte, el general inspector Ricardo Yáñez, de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, realizó un balance con las estadísticas que ha recabado y logrado la institución policial en los últimos días.

En primer lugar señaló que, durante la semana recién pasada, se ha logrado la detención de 11.168 personas por infringir tanto el toque de queda como la cuarentena.

Junto con ello, se han registrado “más de dos mil por delitos de mayor connotación social, de los cuales 735 corresponden al ilícito de robo. También se han incautado casi 36 kilos de drogas, 48 armas y 573 vehículos que fueron robados o recuperados en procedimientos policiales”, agregó el oficial.

La subsecretaria Martorell, en tanto, insistió en el llamado a no abandonar la capital ad portas de este nuevo feriado. “Las filas de tacos, de horas, en fines de semana largos, están precisamente relacionados al control (sanitario). No se puede salir y entrar por los cordones sanitarios. Hacerlo significa no cumplir con la normativa”, enfatizó.

En concreto, las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito apuntan a una disminución en torno al 90% de vehículos transitando, en comparación a años anteriores. El fin de semana anterior, en tanto, se regresaron más de 7 mil vehículos a nivel naciona en controles sanitarios.