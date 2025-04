“No he hablado con Daniel”: Jara aborda su relación con Jadue y las disputas internas en el PC por su nominación

Además abordó las acusaciones de "comunista neoliberal" producidas en medio de su nominación, lo que calificó como algo que "me causó dolor".

La exministra del Trabajo y actual precandidata presidencial del Partido Comunista, Jeannete Jara, se refirió a la discusión generada al interior de la colectividad en medio de su designación como abanderada.

En conversación con el podcast Por Qué Tenía Que Decirlo -conducido por José Antonio Neme y Julio César Rodríguez– se le consultó a la exminitra sobre el debate dentro del PC.

Al respecto, aseguró que “la gente se pasa el rollo de que en el Partido Comunista fuéramos como una secta y hubiese siempre solo una opinión. Y la verdad es que siempre hay distintas opiniones. Pero para fuera nos ordenamos en una idea”.

No obstante aquello, también señaló que “pero internamente, sí fue duro. No voy a mentir“.

Posteriormente, se le preguntó si es que había mucha distancia entre ella y Jadue, ante lo cual sostuvo que “o sea, es que yo no he podido hablar con Daniel. Así en términos más personales”.

“Lo que si, la opinión por lo menos que yo escuché de él, fue que me felicitó cuando me nominaron“, aseguró.

Consultada sobre si no recibió un llamado para felicitarla, recalcó que “no, no. Es que en general no hablamos“.

Más adelante, se refirieron a la campaña generada en su contra de ciertos sectores que la tildaban de “comunista neoliberal“, ante lo cual Jara apuntó a que “eso fue duro. Yo no sé de quién vino, pero sí me causó dolor”.

“Lo encontré bien injusto, y además como que uno no puede salir a desmentirlo. Porque era como la historia de mi vida militante. Encontré medio tirado de las mechas, pero después lo empecé a mirar y dije ‘capaz que haya gente que crea estas cosas‘”, añadió.

Finalmente, relató que “anduvo rondando una foto en la que se supone que yo salía, pero como era bajita, no me veía. Por cierto, nunca estuve en esa foto. Y la justificación era ‘es verdad, esta foto da testimonio de que ella se fue para otro partido en algún minuto'”.