“No he acusado a nadie”: Orrego explica críticas y recalca que filtraciones de investigaciones “se están volviendo una norma”

El gobernador metropolitano además aseguró que "permitir que las filtraciones se normalicen me parece que afecta la confianza en la justicia".

Claudio Orrego, gobernador metropolitano, se refirió a sus palabras en relación con las filtraciones de prensa de antecedentes de causas penales que actualmente están a cargo del Ministerio Público.

En conversación con CNN Chile, Orrego había planteado que “todas las semanas tenemos alguna filtración. Entonces, la verdad es que uno se pregunta, ¿aquí a alguien le están pagando por liberarlo? ¿Hay alguien que tiene que comprar favores por la prensa?”.

Orrego responde tras críticas por filtraciones

Respecto a sus dichos, a través de su cuenta de X -antes conocida como Twitter- Claudio Orrego señaló que “no he denunciado ni acusado a nadie (menos aún a fiscales, con quienes he tenido un excelente trabajo en temas de seguridad). No es mi estilo y nunca lo he hecho”.

“Lo que sí he planteado es que se está volviendo una norma ver filtraciones de investigaciones secretas en los diarios. Me pregunto quiénes las hacen y por qué motivos: ¿favores, tráfico de influencias, poder, agenda política, dinero?”, añadió.

En esa misma línea, aseguró que “esto es precisamente lo que debe investigarse por quien tiene el mandato legal para hacerlo. No se trata de defensas corporativas de ningún grupo; se debe investigar cualquier delito, sin importar quién lo cometa”.

“Sin embargo, permitir que las filtraciones se normalicen me parece que afecta la confianza en la justicia“, sentenció.