“Alguien aquí está moviendo plata”: Claudio Orrego apunta contra Fiscalía tras filtraciones de chats de Cariola con Hassler

El gobernador de la Región Metropolitana criticó duramente en CNN Chile Radio al Ministerio Público por la constante divulgación de información reservada en la prensa. Apuntó a la falta de control dentro de la Fiscalía y sugirió que podría haber incentivos económicos detrás de estas filtraciones.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, cuestionó duramente al Ministerio Público este lunes por la filtración de información en investigaciones judiciales, en el marco del caso que involucra a la ahora expresidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola.

Fue en entrevista con CNN Chile Radio, que Orrego señaló que el manejo de los antecedentes por parte de la Fiscalía es “gravísimo” y que esta situación afecta su credibilidad.

¿Qué dijo Claudio Orrego?

“Me parece que cualquier autoridad, electa y no electa, tiene que ser investigada para que se aclaren los hechos“, indicó Orrego en relación a la indagatoria que vincula a Cariola con la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler con la fallida compra de la Clínica Sierra Bella en Santiago. Sin embargo, hizo una fuerte diferenciación entre la necesidad de esclarecer eventuales delitos y la forma en que la información reservada llega a la prensa.

“Nos estamos acostumbrando a algo que me parece gravísimo: que todo lo que llega a la Fiscalía termina en la prensa. Habla muy mal del Ministerio Público que no pueda realizar ninguna investigación de manera secreta“, afirmó el gobernador. Asimismo, cuestionó la filtración de mensajes que, según él, “no tienen nada que ver con los delitos supuestamente investigados“.

“Aquí están moviendo plata”

Orrego fue más allá y deslizó la posibilidad de que haya incentivos económicos detrás de estas filtraciones. “Es abismante, porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa?”, planteó.

Consultado por si sugería que alguien dentro del Ministerio Público estaba recibiendo dinero a cambio de divulgar información, Orrego respondió: “Todas las semanas tenemos alguna filtración. Entonces, la verdad es que uno se pregunta, ¿aquí a alguien le están pagando por liberarlo? ¿Hay alguien que tiene que comprar favores por la prensa?“.

Lee también: “Es difícil prever…”, Asociación de Fiscales defiende el polémico allanamiento a Karol Cariola

El gobernador también hizo un llamado al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a tomar medidas. “Aquí se tiene que investigar. Porque o paran las filtraciones de todo tipo de información de la Fiscalía o simplemente esta va a perder credibilidad”, advirtió. Además, recordó que el propio fiscal Patricio Cooper había sido instruido para investigar filtraciones previas en el Ministerio Público, y ahora se están filtrando antecedentes de la investigación que él lidera.