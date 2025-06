“No hablaría de genocidio”: Presidente de la Cámara llama a la prudencia en política exterior por conflicto en Gaza

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados se refirió a la situación en Medio Oriente y a las decisiones del Gobierno en política exterior, advirtiendo que una eventual ruptura de relaciones con Israel podría tener consecuencias diplomáticas para Chile.

En conversación con CNN Chile, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (Renovación Nacional), abordó la situación humanitaria en la Franja de Gaza, en el marco de la última Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric.

Consultado sobre si comparte la postura de quienes califican como genocidio lo que ocurre en ese territorio palestino, el parlamentario fue enfático en marcar distancia.

“No, yo no hablaría de genocidio hasta que la historia me permita a mí decir que es un genocidio. Esto es independiente. También podría decirme que lo que está pasando en Ucrania es un genocidio. Yo creo que es una guerra terrible donde ha habido muchos muertos, donde obviamente se ven afectados civiles, lo que nadie espera, pero hablar de genocidios creo yo que es competencia de otro organismo y no del presidente de la Cámara pronunciarse al respecto”, afirmó.

Respecto a la reciente decisión del Gobierno de retirar a los agregados militares aéreos que se encontraban en Israel, Castro optó por una postura institucional: “Las relaciones internacionales las lleva el presidente de la República, yo no me voy a pronunciar ni a favor ni en contra de las decisiones que ha tomado. Es completamente libre de tomarlas, y por el momento uno solamente tiene que acatar”.

Sin embargo, el diputado de RN expresó su preocupación ante la posibilidad de una ruptura total de relaciones diplomáticas con Israel.

“Esperaría que no siguiéramos avanzando en esta clase de decisiones, como por ejemplo cortar las relaciones, porque eso significaría muchas cosas. Hay que entender que dentro del grupo de países como Israel, Brasil y Chile, somos aliados, y esto obviamente repercutiría en nosotros. Yo le aseguro que si se cortan las relaciones hoy, mañana nos podríamos despertar con la noticia de que se acabó la visa waiver”.

