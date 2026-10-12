Temblor se percibe en la zona central: ¿Cuál fue su magnitud?

Un temblor de mediana intensidad se percibió durante la tarde de este lunes en la zona centro del país.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a las 15:17 horas y alcanzó una magnitud de 4.6.

El movimiento telúrico ocurrió específicamente a 18.9 kilómetros al suroeste de San Antonio, en la Región de Valparaíso, a una profundidad de 46.45 kilómetros.

Desde el Senapred señalaron que, a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), están evaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este“.

Hora Local: 2026/10/12 15:17:18, mag: 4.6, Lat: -33.7, Lon: -71.75, Prof: 46.45, Loc : 18.9 km al SO de San Antonio — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 12, 2026