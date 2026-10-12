Aluvión en Las Condes: Codina ordena evacuar “zona cero” ante riesgo por nuevas lluvias

Las autoridades ordenaron una nueva evacuación preventiva en los sectores de Las Condes más afectados por el aluvión de la semana pasada, ante el regreso de las precipitaciones y el aumento del peligro de remociones en masa en la zona precordillerana de la Región Metropolitana.

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, explicó que la instrucción está dirigida particularmente a las viviendas que sufrieron pérdida total y a las zonas donde impactó directamente el flujo de agua, barro y sedimentos durante la emergencia.

La decisión se adoptó luego de que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) elevara de moderada a alta la probabilidad de remociones en masa, mientras las condiciones de precipitaciones previstas para este lunes presentan similitudes con las registradas durante el episodio de la semana pasada, según explicó Codina.

“Insistimos en la necesidad de evacuar”, reiterí la autoridad.

¿Qué sectores de Las Condes deben evacuar?

Codina identificó como prioridad la denominada “zona cero”, particularmente aquellas viviendas que quedaron destruidas y otras donde sus habitantes han trabajado durante los últimos días retirando barro y material acumulado.

Entre los puntos mencionados por la autoridad se encuentran los condominios del sector conocido como Tres Santas, delimitado por San Carlos de Apoquindo hacia el oriente, General Blanche por el sur y Avenida El Alba por el norte.

También mencionó otro conjunto de viviendas comprendido entre Camino a la Fuente, General Blanche y Avenida El Alba.

Se trata, explicó Codina, de los cuadrantes donde “efectivamente impactó directamente la ola del aluvión”.

La autoridad señaló que equipos municipales y de emergencia recorrerían el sector para comunicar directamente la instrucción, considerando que algunas viviendas todavía permanecen sin suministro eléctrico y sus residentes podrían tener dificultades para acceder a información.

“Lo vamos a hacer a la antigua. Vamos a ir presencialmente casa por casa”, sostuvo.

También solicitó a los voluntarios abandonar inmediatamente los sectores de mayor peligro y a quienes permanezcan en viviendas directamente afectadas iniciar la evacuación.

El delegado justificó la decisión como una medida preventiva ante un escenario meteorológico que todavía puede evolucionar.

“Preferimos alertar y llamar a la actuación responsable antes que después tener que estar lamentando pérdida de vidas humanas”, afirmó.

Aluvión dejó más de 2 mil viviendas afectadas

La nueva medida se produce cuatro días después del aluvión que golpeó sectores de Las Condes el jueves 8 de octubre.

El balance de la Dirección Metropolitana de Senapred contabilizó 384 personas damnificadas, mil evacuadas y seis lesionadas, además de 1.200 personas que debieron ser rescatadas desde viviendas, vehículos y otras instalaciones.

No se reportaron fallecidos, desaparecidos ni personas aisladas en ese informe.

Los daños se extendieron a 2.056 viviendas: 56 fueron catalogadas como destruidas, otras 40 registraron daño mayor y 1.960 presentaron daño menor.

La emergencia se concentró en sectores próximos a la precordillera, luego de que precipitaciones particularmente intensas en un periodo breve provocaran un rápido descenso de agua y sedimentos.

El episodio dejó seis personas lesionadas y llevó al Gobierno a declarar zona de catástrofe.