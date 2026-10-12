Ministra Marín defiende continuidad del Ministerio de la Mujer tras dichos de Olivares sobre Bachelet y Matthei: “Debe seguir existiendo”

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, defendió la continuidad de su cartera tras los dichos del diputado Javier Olivares (PDG) sobre la expresidenta Michelle Bachelet y la excandidata presidencial Evelyn Matthei.

A través de una carta publicada en El Mercurio y consignada por Radio Biobío, la secretaria de Estado cuestionó las declaraciones del parlamentario y sostuvo que “las diferencias políticas son legítimas, pero no justifican la falta de respeto que esta semana vimos hacia las mujeres”.

La controversia surgió luego de que Olivares sugiriera que Bachelet debía alejarse del debate político, disfrutar de sus nietos y seguir el ejemplo de Matthei, dedicándose a preparar cazuelas.

Frente a ello, Marín afirmó: “Cocinar y cuidar a la familia son tareas valiosas y no tienen que ser menospreciadas. Usarlas como respuesta a una opinión política no es un argumento ni una crítica: es pretender fijarle a una mujer el lugar que debe ocupar por el solo hecho de serlo”.

La ministra también abordó las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a cargos de representación política. Según las cifras que expuso, constituyen cerca del 51% del padrón electoral, pero ocupan el 33,5% de los escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados y el 32% del Senado.

En el ámbito municipal, añadió, las mujeres encabezan cerca del 17% de las alcaldías y representan apenas un tercio de los concejos.

“Cada vez que se descalifica a una mujer en política, esas barreras se hacen más altas, y de paso, se entrega un mensaje desalentador a quienes quieran incorporarse”, sostuvo.

En ese contexto, Marín defendió la existencia del Ministerio de la Mujer: “Por eso, como ministra de la Mujer y la Equidad de Género, creo que comentarios como los de esta semana muestran por qué el Ministerio debe seguir existiendo”.

La controversia comenzó después de que Bachelet no descartara una tercera candidatura presidencial. Ante esa posibilidad, Olivares pidió que se mantuviera “lo más alejada posible del debate político” y agregó: “Ojalá que la señora Bachelet se vaya a su casa y que disfrute a sus nietos”.

Matthei también salió en defensa de la exmandataria, pese a sus diferencias políticas: “A las mujeres en política se nos juzga por nuestras capacidades, ideas y gestión, no por las tareas del hogar”, afirmó.