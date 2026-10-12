Carabineros reporta 17 detenidos por marcha del 12 de octubre

17 personas fueron detenidas en el contexto de la marcha por el Día del Encuentro de Dos Mundos, en Santiago Centro, según el balance preliminar entregado por Carabineros.

Del total de arrestos, 14 se concretaron antes de que comenzara la manifestación, como parte de un plan preventivo. Los otros tres se produjeron durante la movilización, en medio de incidentes registrados en el sector.

Entre las causas de estas últimas detenciones, Carabineros mencionó desórdenes públicos, lanzamiento de fuegos artificiales, resistencia a la labor policial y ocultación de identidad.

Durante la jornada, la institución policial informó que la manifestación se desarrolló mayoritariamente con normalidad, aunque advirtió episodios aislados de violencia y daños a bienes públicos y privados.

Más tarde, cerca de las 12:30 horas, Carabineros comunicó que había recurrido al uso de elementos disuasivos químicos para enfrentar los incidentes y recuperar el orden público.

El tránsito por la Alameda volvió a estar habilitado a las 13:32 horas, de acuerdo con la información policial. Al momento de entregar el balance, Carabineros no reportaba funcionarios lesionados y precisó que el número de detenidos correspondía a una cifra preliminar.