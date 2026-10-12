China dice que no establece “divisiones ideológicas” ante cambios de gobierno en Latinoamérica

(EFE).- China aseguró este lunes que “no establece divisiones ideológicas” en sus relaciones con América Latina y el Caribe y afirmó que respeta las decisiones de los ciudadanos de la región ante los recientes cambios de Gobierno en varios países latinoamericanos.

Durante un encuentro en Pekín dedicado a las relaciones entre China y la región, el representante especial del Gobierno chino para América Latina, Qiu Xiaoqi, afirmó que los cambios de Gobierno son “asuntos internos” de cada Estado y que Pekín mantiene su principio de no injerencia.

Las declaraciones de Qiu se producen después de una serie de cambios de Gobierno hacia la derecha en países como Chile o Colombia, mientras la Administración estadounidense de Donald Trump refuerza sus vínculos con gobiernos afines y trata de contener la influencia de China en América Latina, en sectores como las infraestructuras y las telecomunicaciones.

“China no establece divisiones ideológicas“, señaló Qiu, quien manifestó la disposición de Pekín a desarrollar relaciones amistosas con los países latinoamericanos.

El diplomático agregó que el porcentaje de latinoamericanos que ve positivamente la influencia china en la región sigue aumentando, independientemente de que sus países estén gobernados por la izquierda o la derecha, según encuestas recientes.

También abogó por reforzar la coordinación en organismos multilaterales y oponerse a “todas las formas de unilateralismo” y a la “hegemonía”. Qiu defendió el derecho de los países de la región a “elegir libremente” sus socios, sin “interferencias externas”, en un contexto de creciente competencia regional con Estados Unidos.

El diplomático sostuvo que la voluntad china de desarrollar sus relaciones con la región “no cambiará” y aseguró que su país seguirá apoyando a los gobiernos latinoamericanos en la “defensa de su soberanía” y la elección de modelos de desarrollo “adaptados a sus circunstancias”.

Reiteró, asimismo, la oposición china al embargo estadounidense contra Cuba y manifestó que Pekín seguirá respaldando a La Habana frente a las sanciones y las “injerencias externas”.

Taiwán, la línea roja

El enviado especial abordó además la cuestión de Taiwán y advirtió de que “China adoptará las medidas necesarias” frente a quienes “apoyen persistentemente a las fuerzas separatistas partidarias de la independencia taiwanesa”, sin identificar a personas concretas.

Sus palabras se produjeron horas después de que China anunciara sanciones contra el ministro paraguayo de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, y el canciller de Belice, Francis Fonseca, por sus vínculos con Taiwán, isla autogobernada cuya soberanía reclama Pekín.

Paraguay y Belice figuran entre los 12 países que mantienen relaciones diplomáticas con Taipéi.

En el plano económico, Qiu destacó que el comercio entre China y América Latina registró entre enero y agosto un aumento interanual del 19,1 %.