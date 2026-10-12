Hombre muere tras ingresar a vivienda para robar una gallina en La Serena: Dueño de casa le disparó con una escopeta

Un hombre de 54 años murió tras recibir un disparo de escopeta durante la madrugada de este lunes en La Serena, en un hecho que es investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El episodio ocurrió en una vivienda del sector de Las Compañías, en las cercanías de Avenida La Paz.

De acuerdo con los antecedentes preliminares conocidos hasta ahora, la víctima habría ingresado violentamente al inmueble con la intención de sustraer una gallina.

En esas circunstancias, el propietario de la vivienda, un hombre de 73 años, utilizó una escopeta y disparó contra el individuo.

Tras resultar herido, el hombre de 54 años logró salir del domicilio y avanzó algunos metros antes de desplomarse en la vía pública.

Equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) concurrieron al sector, pero la víctima falleció producto de las lesiones provocadas por los perdigones.

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI, en tanto, quedaron a cargo de esclarecer cómo se produjo el hecho.

Las diligencias realizadas en el sitio incluyeron el levantamiento de antecedentes y el empadronamiento de testigos. Como resultado de las primeras indagatorias, el propietario de la vivienda fue detenido.

El hombre de 73 años quedó a disposición de la justicia y, según los antecedentes difundidos hasta ahora, será presentado ante el tribunal bajo la figura de homicidio.

La investigación deberá determinar la dinámica exacta del episodio y establecer las eventuales responsabilidades penales.