Russell Brand enfrenta juicio por violación y agresión sexual: ¿Quién es el actor británico?

El comediante y actor británico Russell Brand llegó este lunes al Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, Reino Unido, donde será juzgado por acusaciones de violación y agresión sexual.

El hombre de 51 años se declaró inocente de tres cargos de violación, un cargo de atentado al pudor y tres cargos de agresión sexual, relacionados con seis mujeres.

Los cargos se remontan al comienzo de su carrera.

¿Quién es Russell Brand?

Brand se convirtió en un rostro muy conocido de la televisión británica a principios de la década de 2000 al presentar el programa de entrevistas Celebrity Big Brother’s Big Mouth, un derivado del popular programa de telerrealidad Celebrity Big Brother, y recibió galardones como el de mejor artista revelación masculino de comedia en los British Comedy Awards por su programa de entrevistas Russell Brand’s Got Issues.

Además de ganarse a numerosos seguidores en televisión, sus excéntricas actuaciones de comedia en vivo lo convirtieron en uno de los artistas de espectáculos en directo más populares del Reino Unido.

El carácter enérgico de Brand y sus chistes provocadores, a menudo relacionados con el sexo, lo convirtieron en una voz singular dentro de los medios de comunicación británicos.

En 2006, se convirtió en presentador de The Russell Brand Show en BBC Radio 2, un programa semanal de los sábados por la noche en el que mantenía conversaciones francas, cómicas —y a menudo explícitas— con un copresentador e invitados.

“Sachsgate”

Aunque el popular programa de radio atraía a una media de unos 400.000 oyentes, llegó a un abrupto final en 2008, cuando Brand abandonó el programa después de que se emitieran unos mensajes de voz ofensivos que él y el presentador Jonathan Ross habían dejado al actor de Fawlty Towers Andrew Sachs, lo que provocó indignación y supuso una infracción de la normativa británica de radiodifusión.

En los mensajes de voz, Brand bromeó —utilizando lenguaje explícito— sobre haber mantenido relaciones sexuales con la nieta de Sachs. Él y Ross continuaron diciendo que Sachs, que tenía 78 años en aquel momento, podría suicidarse al enterarse de la noticia. El episodio fue objeto de numerosas críticas; la BBC recibió decenas de miles de quejas y el organismo regulador Ofcom recibió casi 2.000.

Incluso el entonces primer ministro de Reino Unido, Gordon Brown, reaccionó a lo que más tarde se denominó “Sachsgate”, calificando los comentarios de Brand de “inapropiados e inaceptables”.

En ese momento, Brand dijo que asumía “toda la responsabilidad” y añadió: “Me dejé llevar un poco por el momento y olvidé que, en el fondo de los comentarios groseros y las canciones tontas, estaban los sentimientos reales de un querido y brillante actor cómico y de una joven muy dulce y de gran corazón”.

Sin embargo, cambió de tono cinco años después en una entrevista de BBC Radio. Aunque admitió que la ofensa de los oyentes era “genuina” y se disculpó por sus acciones “incorrectas”, también dijo que “evidentemente existía una agenda previa en los medios de comunicación de propiedad privada para desestabilizar, atacar y debilitar a la BBC”.

Rumbo a Hollywood

A pesar de la notoriedad del “Sachsgate”, el ascenso de Brand solo se vio frenado brevemente.

El mismo año en que dejó su programa de radio, su programa de televisión de Channel 4, Russell Brand’s Ponderland, fue nominado a un premio BAFTA, y se convirtió en un nombre reconocido en Hollywood tras interpretar a la hedonista estrella de rock Aldous Snow en la comedia romántica Forgetting Sarah Marshall. Dos años después, retomó el papel en el spinoff Get Him to the Greek.

Fue por esa época cuando comenzó a salir con la estrella estadounidense del pop Katy Perry. Sin embargo, la mediática relación no duró. Tras casarse en octubre de 2010, la pareja ya desmentía rumores de divorcio en 2011 y, a finales de ese año, Brand anunció que se divorciaba de Perry, lo que, según se informó, tomó a la cantante por sorpresa.

Perry reveló en 2013 que Brand le comunicó mediante un mensaje de texto en Nochevieja que se divorciaba de ella y que no había vuelto a saber de él desde entonces.

Añadió que, aunque al principio él “quería a alguien que fuera su igual”, los hombres fuertes “encuentran a esa persona que es su igual y piensan: ‘No puedo soportar esta igualdad’. No le gustaba el ambiente de que yo fuera la jefa durante la gira. Así que fue realmente doloroso y muy controlador, lo cual fue perturbador”.

Brand, sin embargo, atribuyó su separación a sus apretadas agendas y dijo en 2017 que los altibajos de la fama contribuyeron a la brevedad del matrimonio. Dijo que todavía sentía “mucho cariño por ella”.

Un giro hacia el bienestar

Brand ha dicho que el yoga y la meditación lo ayudaron a lidiar con sus adicciones a las drogas, el alcohol y el sexo.

En 2017, escribió una guía de autoayuda, Recovery: Freedom From Our Addictions.

Anteriormente había publicado su autobiografía, My Booky Wook: A Memoir of Sex, Drugs, and Stand-Up, que se convirtió en un éxito de ventas en el Reino Unido y se publicó en Estados Unidos dos años después. Los críticos describieron el libro como “divertido y a menudo espantoso”, así como “un viaje implacable con una mente cómica claramente al volante”.

Los espectáculos de monólogos y los podcasts de Brand comenzaron a centrarse más en las tendencias sociales, la espiritualidad, la psicología y el parto, y sus actuaciones en vivo pasaron de los escenarios teatrales a encuentros de bienestar, como Wanderlust Wellspring en Palm Springs, California, en 2018.

Con su segunda esposa —la autora Laura Gallacher, con quien se casó en 2017 y con quien tiene tres hijos—, Brand lanzó en Gales un festival de espiritualidad titulado Community, cuya primera edición tuvo lugar en 2023. Una edición posterior fue pospuesta y luego cancelada.

Más recientemente, Brand ha estado presentando un podcast, Stay Free, y creando videos de YouTube para su comunidad en línea Awakened Wonders, integrada por miembros de pago con quienes comparte sus opiniones sobre espiritualidad, cultura, política y asuntos mundiales.

Brand promociona su comunidad como una alternativa a lo que describe como los antiguos sistemas “corruptos y rotos” que gobiernan el mundo, entre los cuales está naciendo “un nuevo espíritu”.

Con frecuencia difunde teorías de la conspiración sobre una “agenda oculta” y el engaño por parte de los gobiernos, las grandes farmacéuticas y las grandes empresas tecnológicas, además de expresar sospechas sobre la vacuna contra la covid y sobre la corrupción y la falta de honestidad en los medios de comunicación convencionales.

En un video de YouTube publicado en septiembre de 2023, Brand acusó al Gobierno británico de intentar censurarlo en internet, y ha descrito las acusaciones en su contra como “ataques coordinados” y “atroces” por parte de los medios, preguntándose: “¿Hay otra agenda en juego?”