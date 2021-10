El ex candidato presidencial del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, advirtió a Gabriel Boric que será “el primero en la línea de denuncia” si es que el abanderado de Apruebo Dignidad tuerce “un milímetro la línea del programa (de un eventual Gobierno)”.

Las declaraciones del alcalde de Recoleta se dieron en el marco de una actividad de campaña parlamentaria en Pedro Aguirre Cerda.

“Yo me comprometo ante ustedes, que el día en que Gabriel se tuerza un milímetro de la línea del programa, me van a tener a mí primero en la línea de denuncia y cobrándosela para defender los compromisos que estamos honrando”, dijo a los vecinos el ex candidato presidencial del PC.

La respuesta de Boric no tardaría en llegar. A través de sus redes sociales, la carta de Convergencia Social (CS) aseguró que el proyecto colectivo entre ambos está basado en “convicciones profundas y compartidas”, además señaló que “no hay espacios para amenazas”.

“Queremos ser gobierno para cambiar Chile y construir un país justo y digno para todos, con seriedad y responsabilidad. Lo importante del proyecto colectivo que hemos forjado es que se basa en convicciones profundas y compartidas, donde no hay espacio para las amenazas. Seguimos”, redactó en su cuenta de Twitter.