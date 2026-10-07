“No es una gestión populista”: Ministro Francisco Undurraga defiende recorte del 10.1% para el Ministerio de las Culturas en 2027

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 presentado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast abrió cuestionamientos por parte del sector cultural.

Para el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el recorte presupuestario contempla una reducción del 10,1% respecto a la ejecución proyectada para 2026, pasando de un gasto estimado en torno a los $489 mil millones de pesos.

Al respecto, el titular de Cultura, Francisco Undurraga, en conversación con Radio Infinita, abordó el ajuste presupuestario y las críticas recibidas, en el que defendió la propuesta y sostuvo que garantiza la continuidad de los fondos concursables y proyectos de infraestructura ya comprometidos.

“Nosotros defendimos con los subsecretarios tanto de Patrimonio como de Cultura la continuidad de las acciones que hoy día se están cometiendo”, sostuvo.

Sobre los fondos concursables, sitios de memoria y el GAM

De acuerdo con las declaraciones del titular, señaló que los Fondos Concursables (Fondart, Música, Audiovisual) dispondrán cerca de 80 mil millones para asegurar su continuidad.

Frente a la reducción de presupuesto a los sitios de memoria, aclaró que los recintos que operan bajo glosa presupuestaria directa mantendrán intactos sus presupuestos asignados, como en el caso de Villa Grimaldi, Estadio Nacional, Neltume.

No obstante, los que no se encuentren dentro de la glosa confirmaron una disminución de entre $250 y $300 millones y recordó que sigue en trámite el proyecto de la administración anterior para traspasar su tuición a la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Al respecto de las obras del Centro Cultural GAM, que ya no estaba recibiendo financiamiento estatal respecto al año anterior, por lo que se encuentran “buscando una solución entre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas y el propio directorio del GAM para poder viabilizar una solución en la cual participen activamente, no solamente en el financiamiento de la gran sala, sino en un comodato con participación parcial del GAM, para poder mantener las líneas programáticas”.

Rediseño del Pase Cultural

Una de las iniciativas propuestas por la administración del expresidente Gabriel Boric corresponde al Pase Cultural, dirigido a jóvenes de entre 18 y 19 años para promover la cultura en el país. Frente al desglose, Undurraga aseguró que no se eliminará, sino más bien se “focalizará”.

Ahora, estará dirigido a hombres y mujeres jefes de hogar que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población y que tengan al menos un menor de 18 años viviendo en su hogar.

La propuesta contempla $3.000 millones para llegar a unas 140.000 personas. Además, el monto del Pase pasará de $50.000 a $75.000.

Sobre los gremios culturales y la discusión política

Al ser consultado por su relación con los gremios del sector cultural, reconoció que “claramente no comparten mi visión política, pero mis esfuerzos siempre han estado por el diálogo”, aseguró.

Asimismo, afirmó que sostuvo reunión con 40 gremios en estos seis meses de administración, aunque admitió que “con el mundo del teatro me ha costado más”.

No obstante, sostuvo que “en política uno tiene que aceptar las diferencias y yo soy el primero en aceptarlas”.

Y agregó: “Lo único que pediría al mundo de la cultura es que efectivamente dejemos las caricaturas a un lado y sentémonos a construir cultura para Chile, que finalmente nosotros todos trabajamos para los chilenos”.

Frente a la discusión política en el oficialismo entre Chile Vamos y el Partido Republicano, explicó que “me he desconectado un poco de la política general por una sola razón, porque soy ministro sectorial”, explicó.

Aunque sostuvo que la relación entre ambos partidos es “extraordinaria”. Asimismo agregó que “siempre hay un acomodo, siempre hay ajuste y hay legítimas visiones que contribuyen a mejorar, tanto por el lado de Chile Vamos como por el lado de Republicanos“.

“Los egos tienen que dejarse a un lado, aquí lo que importa es sacar adelante el país. El gobierno del presidente Kast está haciendo una gestión en vías del futuro y no al corto plazo, no es una gestión populista”, concluyó.