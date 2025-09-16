“Ella no cumplió con los requisitos para ser candidata”: Vodanovic responde a Ximena Rincón tras inhabilitación del Tricel

En medio de una actividad junto a Evelyn Matthei, Rincón acusó motivaciones políticas detrás del fallo e insinuó que Vodanovic utilizó al abogado Gabriel Osorio como intermediario para evitar asumir directamente la impugnación.

La tensión en el escenario político se intensificó luego de que la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, respondiera a las acusaciones de Ximena Rincón, tras el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que inhabilitó a la candidatura de la líder de Demócratas para postular, por tercera vez, como candidata en las próximas elecciones parlamentarias.

Rincón había cuestionado públicamente la acción de Vodanovic, insinuando un uso político del proceso judicial.

Estos comentarios se produjeron más temprano, durante una actividad vinculada a la candidatura presidencial de Evelyn Matthei, donde criticó el proceso judicial que la dejó fuera de carrera senatorial y acusó intencionalidad política detrás del fallo.

Desde el oficialismo, sin embargo, remarcan que la decisión judicial se tomó con base en el cumplimiento de la normativa electoral, no por razones partidistas.

La respuesta de Vodanovic

La timonel del PS desestimó esos dichos y aseguró que la exclusión de la senadora responde exclusivamente al incumplimiento de los requisitos legales.

“Es ella quien no cumplió con los requisitos para ser candidata, y eso no lo digo yo, lo ha dicho un tribunal de la República”, afirmó Vodanovic en conversación con 24Horas.

La senadora agregó que “corresponde que Ximena Rincón haga una autocrítica” en vez de apuntar a supuestas presiones.

En la misma línea, defendió al abogado Gabriel Osorio, quien actuó en representación de varias fuerzas políticas ante el Tricel.

“Tiene un mandato mío desde hace largo tiempo. Él tramita causas electorales regularmente”, explicó, y añadió que los dichos de Rincón son “infundados”.

Vodanovic también descartó que haya existido presión por parte de su partido u otras colectividades.

Según señaló, “fueron siete partidos políticos los que decidieron presentar el requerimiento”, incluyendo sectores como la Democracia Cristiana, el Frente Amplio y el Partido Radical.