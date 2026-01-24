Niño de tres años fallece en piscina de residencia de Mejor Niñez en Ñuñoa

El menor de edad murió tras un accidente en la Casa Nacional del Niño, pese a la aplicación de primeros auxilios y su traslado inmediato a un centro de salud cercano.

Un niño de tres años y ocho meses falleció este viernes tras un accidente en la piscina de una residencia de Mejor Niñez en la comuna de Ñuñoa. El incidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas en la Casa Nacional del Niño, donde el personal aplicó maniobras de primeros auxilios y trasladó al menor al Servicio de Atención Primaria de Urgencia Rosita Renard, ubicado a 200 metros.

Investigación en curso

Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó el fallecimiento del niño. La Fiscalía y las entidades correspondientes iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. En paralelo, Mejor Niñez instruyó una investigación interna para recabar antecedentes y dispuso acompañamiento tanto para la familia del menor como para los otros niños de la residencia.

El servicio informó que tomó contacto con la familia para brindar apoyo y acompañamiento, y puso a disposición de las autoridades todos los antecedentes para las diligencias necesarias. También se reforzaron los equipos de trabajo para resguardar la continuidad de los cuidados y el bienestar de los demás niños del centro.