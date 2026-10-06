Niñas y niños presentaron 16 propuestas para mejorar la ciudad: Buscan ser escuchados, no sufrir bullying y recuperar espacios públicos

Niños, niñas y adolescentes (NNA) de la Región Metropolitana presentaron al gobernador Claudio Orrego y al defensor de la Niñez Anuar Quesille 16 propuestas que fueron elaboradas a partir de la opinión de más de 100 niños y niñas que participaron en la consulta realizada por la Defensoría, el GORE y organizaciones de la sociedad civil en agosto.

Los planteamientos fueron desarrollados por miembros de consejos consultivos de Estación Central, Recoleta y Pudahuel y están centrados en cuatro aspectos: participación de NNA en las decisiones, espacios seguros para aprender, plazas y espacios públicos seguros y prevención de violencia y estereotipos de género.

Desde la Defensoría detallaron que de las ideas recibidas, seis están relacionadas con la participación y derecho a ser escuchados; cinco con convivencia y seguridad en espacios educativos; tres con plazas y espacios públicos; y dos con violencia de género.

También se propuso la creación de una instancia regional permanente en la cual niños, niñas y adolescentes puedan ser escuchados e incidir en asuntos de su interés.

Niños, niñas y adolescentes presentan propuestas para mejorar la convivencia y la ciudad

En materia educativa, los niños buscan que se pueda avanzar hacia establecimientos donde puedan aprender sin bullying ni ciberbullying, además de fortalecer la capacitación de los profesionales de la educación e impulsar talleres de convivencia desarrollados por estudiantes.

A ello se suma generar más espacios para el arte, el deporte y otras áreas de formación.

Mientras que en el espacio público, los niños y niñas propusieron la recuperación de plazas y áreas verdes para ser usadas de manera segura, “fortaleciendo su mantención, infraestructura y cuidado”.

Los niños también mencionaron “la desigualdad territorial a la que están expuestos y la necesidad de acceder a una ciudad que cuente con mayor equidad y que todas las comunas puedan tener parques bien cuidados y seguros”.

Asimismo, comentaron como una preocupación la violencia y desigualdad de género.

En esa línea, plantearon que se puedan “generar acciones educativas sobre acoso callejero y crianza no sexista, con el objetivo de que puedan desenvolverse en los espacios públicos sin miedo y que los estereotipos de género sean abordados desde la infancia”.