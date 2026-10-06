Atención en Lo Barnechea: Senapred activa Alerta Amarilla por crecida del río Molina en medio de lluvias en la Región Metropolitana

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró este martes Alerta Amarilla para la comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana, debido a la crecida del río Molina.

La medida fue adoptada a partir de información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), cuya estación hidrométrica “Río Molina antes junta San Francisco”, ubicada en la comuna, alcanzó valores de umbral amarillo.

De acuerdo con el reporte difundido por Senapred a las 08:21 horas, la estación además presenta una tendencia al alza para las próximas horas, por lo que el organismo coordinó la declaración de la alerta con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana.

La Alerta Amarilla se mantendrá vigente desde este martes y “hasta que las condiciones así lo ameriten”, según informó el organismo de emergencias.

Con la medida, Senapred indicó que se alistarán de manera escalonada los recursos necesarios para intervenir según la evolución del evento, con el objetivo de evitar que la crecida aumente en extensión y severidad y reducir sus posibles efectos sobre las personas, sus bienes y el medio ambiente.