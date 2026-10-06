“No tengo el ego para pedir quedarme”: Córdova aborda su continuidad al mando de La Roja

El entrenador interino de la selección chilena, Nicolás Córdova, abordó su continuidad al mando de La Roja y aseguró que no pedirá mantenerse en el cargo por una aspiración personal.

“No tengo acá ningún tipo de peticiones ni el ego me va a subir por encima para pedir quedarme en la selección mayor, ni mucho menos”, afirmó en la previa del amistoso ante México.

Córdova recordó que su función dentro de la Federación es ser jefe técnico de las selecciones juveniles y explicó que los resultados de los últimos años lo han llevado a asumir de manera interina el combinado adulto en dos oportunidades.

“Voy a estar en el rol que tenga que estar. Voy a trabajar desde el lugar que me corresponda y lo voy a tratar de hacer lo mejor posible”, sostuvo.

Córdova defiende el proyecto de juveniles

El técnico también respondió a las críticas que ha recibido y defendió el trabajo desarrollado con las categorías menores. “El proyecto no soy yo ni la gente que nos rodea; el proyecto son los jugadores”, señaló.

La Roja cerrará este martes su gira por Norteamérica frente a México, luego de las derrotas ante Canadá y Estados Unidos.