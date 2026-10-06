Líder es condenada a pagar $3 millones por retención a cliente: Corte confirmó sentencia contra empresa tras acusar a sujeto de hurto de bebidas

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a Administradora de Supermercados Híper Limitada, operadora de Líder, a pagar $3 millones por daño moral a un cliente que fue retenido por personal de seguridad en un local de La Serena.

Según lo informado por el Poder Judicial, la Décima Tercera Sala del tribunal de alzada ratificó en todas sus partes el fallo dictado el 19 de julio de 2023 por el 24° Juzgado Civil de Santiago. La resolución de primera instancia fijó la indemnización en $3 millones y rechazó el resto de los perjuicios reclamados por el demandante.

El caso se remonta al 27 de febrero de 2020, cuando el cliente fue retenido durante alrededor de dos horas por guardias del supermercado ubicado en calle Regimiento Arica, en La Serena, tras ser acusado de un supuesto hurto de bebidas. Posteriormente fue entregado a Carabineros y permaneció detenido durante 24 horas.

El tribunal de primera instancia estableció que el hombre fue posteriormente absuelto en sede penal y consideró acreditada la existencia de culpa o negligencia del personal del supermercado. Según el fallo, la retención fue ilegal, pues no se acreditó una sospecha fundada que justificara la actuación de los guardias.

“Consecuentemente, ha resultado probado el requisito de la existencia de culpa o negligencia, de personal dependiente de la demandada, en la retención ilegal que se produjo del actor, forzándolo y manteniéndolo incomunicado, durante dos horas”, señaló la sentencia.

La Corte de Apelaciones confirmó el fallo con el voto en contra de la fiscal judicial Carla Troncoso Bustamante, quien estuvo por revocarlo al considerar que la retención temporal por personal de seguridad, a la espera de Carabineros, no podía calificarse como ilegal o abusiva únicamente a partir de la posterior absolución del cliente.