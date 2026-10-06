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México vs. Chile: A qué hora juega La Roja y dónde ver en vivo el amistoso

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La Selección Chilena cerrará este martes 6 de octubre su gira por Norteamérica con un amistoso frente a México en Los Ángeles, Estados Unidos.

El encuentro se disputará desde las 23:30 horas de Chile en el histórico Los Angeles Memorial Coliseum.

¿Dónde ver México vs. Chile?

El partido será transmitido en televisión abierta por Mega y también estará disponible vía streaming a través de MegaGO.

  • Partido: México vs. Chile
  • Fecha: martes 6 de octubre
  • Hora: 23:30 horas de Chile
  • Estadio: Los Angeles Memorial Coliseum, California
  • TV: Mega
  • Streaming: MegaGO

¿Cómo llegan México y Chile?

La Roja llega al cierre de la gira sin triunfos, luego de caer 1-0 frente a Canadá y 4-2 ante Estados Unidos.

México tampoco atraviesa su mejor momento bajo la conducción de Rafael Márquez. El Tri viene de perder 3-0 frente a Estados Unidos, luego de igualar 1-1 ante Colombia y Perú.

Posible formación de La Roja

Nicolás Córdova prepara varios cambios para el encuentro, con los regresos de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda tras cumplir sus suspensiones.

Chile formaría con Brayan Cortés; Francisco Salinas, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Agustín Arce, Lucas Cepeda; y Gonzalo Tapia.

El duelo ante México será el tercero y último de esta fecha FIFA para Chile, en un proceso que Córdova ha utilizado para probar nuevas alternativas de cara al próximo ciclo de la selección adulta.

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