México vs. Chile: A qué hora juega La Roja y dónde ver en vivo el amistoso

La Selección Chilena cerrará este martes 6 de octubre su gira por Norteamérica con un amistoso frente a México en Los Ángeles, Estados Unidos.
El encuentro se disputará desde las 23:30 horas de Chile en el histórico Los Angeles Memorial Coliseum.
¿Dónde ver México vs. Chile?
El partido será transmitido en televisión abierta por Mega y también estará disponible vía streaming a través de MegaGO.
- Partido: México vs. Chile
- Fecha: martes 6 de octubre
- Hora: 23:30 horas de Chile
- Estadio: Los Angeles Memorial Coliseum, California
- TV: Mega
- Streaming: MegaGO
¿Cómo llegan México y Chile?
La Roja llega al cierre de la gira sin triunfos, luego de caer 1-0 frente a Canadá y 4-2 ante Estados Unidos.
México tampoco atraviesa su mejor momento bajo la conducción de Rafael Márquez. El Tri viene de perder 3-0 frente a Estados Unidos, luego de igualar 1-1 ante Colombia y Perú.
Posible formación de La Roja
Nicolás Córdova prepara varios cambios para el encuentro, con los regresos de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda tras cumplir sus suspensiones.
Chile formaría con Brayan Cortés; Francisco Salinas, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Agustín Arce, Lucas Cepeda; y Gonzalo Tapia.
El duelo ante México será el tercero y último de esta fecha FIFA para Chile, en un proceso que Córdova ha utilizado para probar nuevas alternativas de cara al próximo ciclo de la selección adulta.
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