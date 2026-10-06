Carabinero de franco frustra a disparos intento de robo contra familia en Puente Alto

Un carabinero de franco frustró a disparos un intento de robo contra una familia durante la noche de este lunes en la comuna de Puente Alto.

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas, cuando un hombre de 42 años se encontraba junto a su esposa y su hija de tres años al interior de un vehículo, luego de realizar compras en un local del sector.

En ese momento, cuatro sujetos con sus rostros cubiertos descendieron desde un automóvil y los intimidaron. Uno de ellos portaba un arma de fuego y comenzó a golpear uno de los vidrios del vehículo.

La situación fue advertida por un funcionario de la 32ª Comisaría de Tránsito que se encontraba de franco. El carabinero se identificó como policía y utilizó su arma particular, debidamente inscrita, con la que efectuó cinco disparos.

Tras ello, los sujetos desistieron del asalto y huyeron del lugar. La familia resultó sin lesiones y, hasta ahora, no se ha confirmado si alguno de los involucrados fue alcanzado por los disparos.

El Ministerio Público instruyó diligencias al OS9 y Labocar de Carabineros para esclarecer la dinámica del hecho e identificar a los responsables.