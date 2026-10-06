“Octubre Rosa”: Ministerio de Salud refuerza llamado a hacerse la mamografía y detectar a tiempo el cáncer de mama

La ministra de Salud, May Chomali, junto a autoridades de salud, reforzaron el llamado a realizarse controles preventivos y acceder oportunamente a la mamografía.

En el marco del Mes de la Concientización sobre el cáncer de mama -conocido como “Octubre Rosa”-, la autoridad llegó hasta el Centro de Mamografías Comunal de La Florida, donde destacó la importancia de acercar los exámenes a las mujeres.

“La cita más importante es contigo, como dice nuestra campaña. Todas somos vulnerables al cáncer de mama y, por eso, la solución que les da el alcalde de La Florida, aquí en su comuna, de la mamografía cerca de su domicilio, con su mamógrafo móvil y horario de lunes a domingo en su centro hasta las 8 PM, de lunes a domingo, está dando la posibilidad a las mujeres que trabajan de poder hacerse su mamografía en los horarios que más les acomodan“, señaló.

Cáncer de mama en Chile

Desde el Ministerio de Salud (Minsal) indicaron que el cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente en la población femenina en Chile y es la primera causa de muerte en mujeres.

En ese contexto, durante “octubre rosa”, las autoridades hacen mayor énfasis en que las mujeres no posterguen la realización de la mamografía, especialmente en mayores de 50 años y en quienes tengan antecedentes familiares de cáncer de mama.

Para las mujeres entre 50 y 69 años, el examen es una garantía GES, es gratis y no necesita orden médica. El Minsal informó que existe un permiso laboral de medio día al año para hacerse la mamografía.

A nivel país existen 89 mamógrafos que están operativos. Entre enero y julio de este año se realizaron 325.865 mamografías en la Atención Primaria de Salud (APS).