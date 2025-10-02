Nieta del año: Detienen a mujer en Concepción por robar $43 millones a su abuela de 95 años mediante claves bancarias

La imputada obtuvo de forma fraudulenta los accesos a las cuentas de la adulta mayor y se transfirió una millonaria suma. La PDI logró recuperar parte del dinero y se gestiona el congelamiento de sus productos bancarios.

Una mujer fue detenida en Concepción tras ser acusada de sustraer las claves bancarias de su abuela, una adulta mayor de 95 años, y transferir una millonaria suma de dinero a sus propias cuentas personales.

De acuerdo con la investigación de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, la imputada realizó múltiples transferencias por un total de $43 millones.

El comisario Mario Pino, jefe subrogante de la Bridec penquista, explicó que gracias a las primeras diligencias se logró recuperar $5 millones en efectivo. Además, el Ministerio Público solicitó el congelamiento judicial de las cuentas de la detenida, lo que permitiría recuperar otros $34 millones, completando así un eventual total de $39 millones.

La mujer fue formalizada por el delito de uso fraudulento de tarjetas, claves y dispositivos bancarios. Quedó con medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.