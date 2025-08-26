Grau responde a Carmona y reafirma la importancia de la responsabilidad fiscal: “Las prioridades del Gobierno no se van a alterar”

El ministro de Hacienda defendió la sostenibilidad fiscal como principio central de la gestión económica y aseguró que las urgencias sociales deben abordarse sin descuidar el equilibrio de largo plazo. También entregó detalles sobre el Presupuesto 2026 y su llegada a la cartera.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió este martes a las críticas del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien había cuestionado a su antecesor, Mario Marcel, en relación con la disponibilidad de recursos para las necesidades sociales.

“Las prioridades del Gobierno no se van a alterar por una declaración. Estas son definidas por el Presidente, hay que trabajar durísimo por responder a las urgencias sociales, pero también ser responsable en materia fiscal”, señaló Grau en entrevista con radio Duna.

Responsabilidad fiscal y gasto social

El titular de Hacienda enfatizó que en la gestión económica existe un principio fundamental: a gastos permanentes deben corresponder ingresos permanentes, lo que implica mantener una sostenibilidad fiscal de largo plazo. “Quienes plantean que hay una tensión entre lo social y la responsabilidad fiscal, lo que olvidan probablemente es que las necesidades sociales hay que cubrirlas hoy y mañana”, afirmó.

Respecto al proyecto de Presupuesto 2026, Grau aseguró que el proceso de elaboración está en su etapa final. “Me toca asumir un liderazgo en algo que ya está ocurriendo con buenos equipos, le daré continuidad a ello”, explicó.

Consultado sobre la salida de Mario Marcel, Grau descartó que se tratara de una decisión improvisada. “No fue un tema de último minuto, ni improvisado. Fue algo que conversó con tiempo con el Presidente”, precisó.

Finalmente, destacó el trabajo heredado de su antecesor: “Me toca liderar, pero con un excelente equipo de trabajo que armó el exministro Marcel y que por razones obvias decidí darle continuidad”.