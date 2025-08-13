Negociación parlamentaria se complica: Demócratas defienden candidatura del diputado Miguel Ángel Calisto ante Chile Vamos

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, defendió la candidatura de Miguel Ángel Calisto al Senado, pese a su reciente desafuero en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco. “Los propios partidos de Chile Vamos fijaron como estándar el principio de presunción de inocencia”, enfatizó.

En medio de las negociaciones para la construcción de pactos parlamentarios, el Partido Demócratas se refirió a su relación con Chile Vamos, la cual se ha visto tensionada por la candidatura del diputado Miguel Ángel Calisto al Senado.

El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, adelantó en CNN Prime que “estamos en las finales de las conversaciones” y esperaba que en un plazo de ocho días se concretaran. Sin embargo, han surgido complicaciones para que la colectividad se pliegue a la candidatura de Evelyn Matthei.

Demócratas manifestó su postura frente al proceso judicial que enfrenta Calisto: “Estamos defendiendo la presunción de inocencia, su derecho a defensa, y que, en su carácter de autoridad electa, sea únicamente la ciudadanía de la Región de Aysén, que le ha dado la más alta mayoría, la que decida si mantiene su confianza en él”.

En esa línea, argumentaron que “es un derecho inalienable del diputado Calisto recibir el veredicto de la justicia, luego de un debido proceso, y el veredicto de la ciudadanía en la elección de noviembre”.

La timonel de Demócratas, Ximena Rincón, enfatizó: “Los propios partidos de CHV fijaron como estándar el principio de presunción de inocencia, pues llevaron como candidato a alcalde por Linares a una persona que estaba formalizada por fraude al fisco y con arresto domiciliario, situación muy lejana a la que hoy vive el diputado Calisto”.

Desde la colectividad recalcaron que, más allá de “cualquier presión local o coyuntura electoral, confiamos en que la Corte Suprema, que aún debe pronunciarse en la apelación sobre el posible desafuero del parlamentario Calisto, no permitirá ser instrumentalizada con fines políticos”.

El caso de Calisto

El 25 de junio, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal contra Calisto y contra quienes resulten responsables, por supuestas maniobras para desviar dinero de sus asignaciones parlamentarias a fines no correspondientes.

Posteriormente, el 4 de agosto, la Corte de Apelaciones de Coyhaique accedió al desafuero del parlamentario, solicitado por la Fiscalía Local de Coyhaique en el marco de una investigación por presunto fraude al fisco.