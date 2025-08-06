Galilea adelanta que está por cerrar acuerdo para que Demócratas se sume a la candidatura de Matthei

El presidente de RN, Rodrigo Galilea, anunció en CNN Prime que se encuentran en la fase final de negociaciones con Demócratas para que se plieguen a la candidatura de Evelyn Matthei: “No sé si (se resuelva) este viernes, ojalá que pronto; máximo en ocho días esté concretado”.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si este viernes se sumará Demócratas a la candidatura de Matthei, Galilea señaló: “Estamos en las finales de las conversaciones, hay un par de distritos que logramos resolver enteramente”, y agregó: “Tengo las ganas e intención de que eso ocurra, no sé si sea este viernes, ojalá que pronto; máximo en ocho días esté concretado“.

De concretarse el acuerdo sobre los pactos parlamentarios, Demócratas respaldaría oficialmente la candidatura de Matthei.

Por otro lado, al ser consultado sobre posibles pactos por omisión con “Derecha Unida”, ante la imposibilidad de conformar una lista única, Galilea indicó: “Debemos hacer esfuerzo en algunos distritos que son sensibles, que son particularmente sensibles, que son los distritos senatoriales binominales, que son cuatro. Probablemente tenemos que revisar los distritos de diputados que llevan solo tres candidatos, y que por tanto es 2-1 para cualquiera de las coaliciones. Tenemos que revisar muy detalladamente eso.”

En esa línea, explicó que los secretarios generales de los partidos se encuentran trabajando en conjunto: “Están analizando, y yo espero sinceramente que ese trabajo va a dar fruto y que vamos a tener un buen nivel de coordinación entre la lista que encabezan Republicanos, Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario, con la nuestra de Chile Vamos.”

