Luego de hacer una dura crítica al oficialismo, y ofrecer disculpas por sus dichos, la presidenta del Partido Por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, confirmó que asistirá al comité político de este lunes en el Palacio de La Moneda.

¿Qué pasó?

En entrevista con La Tercera, la timonel criticó en polémicos térmicos la derrota del oficialismo ante el triunfo del Partido Republicano (PLR) en las elecciones de consejeros constitucionales del pasado 7 de mayo.

“Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras. Ya. Pero si dices ‘chuta, nosotros fuimos mayoría social y política. Nuestros planteamientos fueron parte de la reconversión de este país y hoy día no lo somos’, pucha que te queda una brecha de autocrítica”, expresó.

Sus palabras fueron rechazadas por sectores oficialistas, incluso por el Gobierno. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, dijo en Televisión Nacional de Chile (TVN): “Creo que la crítica se funda más bien en un prejuicio y en una caricatura que no corresponde a la realidad”.

Piergentili: “Cometí un tremendo error”

Horas más tarde, Piergentili ofreció disculpas en Tolerancia Cero de CNN Chile, y confirmó que participará en el comité político de este lunes.

“Cometí un tremendo error sobre una analogía que quise hacer sobre cómo las agendas identitarias no podían opacar la agenda social y económica. Creo que esa analogía no resultó como yo dije y pido disculpas, primero a los militantes de mi partido, y por cierto, a la comunidad LGBTIQ+ y a todas las asociaciones de las diversidades sexuales, porque esa ha sido una causa de mi partido”, afirmó.

“No creo que sean agendas que no importan. Insisto, me expresé tremendamente mal y frente a eso uno tiene que pedir honestas y sinceras disculpas”, agregó.

Posteriormente, la panelista Paula Escobar le preguntó si participará en el comité político de este lunes, ante lo que Piergentili respondió: “Voy a participar. Creo que para todas las cosas, como presidenta del partido, tanto para las decisiones que han sido acertadas, como para los errores -en este caso personales-, yo planto cara. Por lo tanto, mañana (hoy lunes) me corresponderá en el comité político expresar quizás la misma disculpa que he estado haciendo frente a la opinión pública, pero también poniendo mis argumentos respecto a los puntos políticos que quiero plantear”.