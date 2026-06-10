Radio CNN

“Es un deporte por ley”: Ministra Duco aborda críticas por apoyo al rodeo y descarta respaldar el maltrato animal

Por

La ministra del Deporte, Natalia Duco, abordó su apoyo al rodeo —el cual se convirtió en uno de los episodios más polémicos de su gestión debido a las críticas que recibió— y enfatizó que este es “un deporte por ley“.

El 29 de abril, la secretaria de Estado llegó hasta Rancagua para asistir al 77.° Campeonato Nacional de Rodeo. En la instancia, manifestó su respaldo a la disciplina e incluso planteó la posibilidad de trabajar en conjunto con la Federación del Rodeo.

En conversación con Las Últimas Noticias, Duco remarcó que “el rodeo es un deporte por ley y la ley está por sobre nosotros. Luego hay otra cosa que quiero decir con mucha sensibilidad: no estoy de acuerdo con el maltrato animal“.

Agregó: “No estoy diciendo eso (que haya maltrato animal en el rodeo); son cosas separadas, pero como ministerio tenemos el rol de reglamentar y fortalecer el bienestar animal en todos los deportes que los involucren y que no es solo el rodeo”.

La autoridad también se refirió a su llegada a La Moneda: “Siempre tuve muy claro que el costo de decir que sí a un ministerio del presidente José Antonio Kast era que iba inmediatamente a pasar de deportista a política. Y eso iba a significar un cambio de percepción de las personas sobre mí”.

No obstante, aseguró que “respecto a las críticas que recibo, hay dos realidades: una de las redes sociales y otra que se ve en las calles, donde hay muchos abrazos. Me quedo con los abrazos”.

Lo más leído

Lee también