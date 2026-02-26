Nagare hace historia: Es la primera empresa latinoamericana en comprar una tecnología completa a Japón

La empresa chileno-japonesa Nagare, dedicada a la transferencia tecnológica y la innovación aplicada, anunció la adquisición completa de Ontenna, un dispositivo de accesibilidad desarrollado por Fujitsu Limited, una de las corporaciones tecnológicas más importantes de Japón.

Con esta operación, Nagare se convierte en la primera empresa latinoamericana en adquirir un producto tecnológico completo, incluyendo marca, diseño, patentes y derechos de propiedad intelectual, de una multinacional japonesa, marcando un hito histórico para la industria tecnológica de la región.

Un clip que traduce el sonido al tacto

Ontenna es un innovador dispositivo tipo clip que permite a personas con discapacidad auditiva “sentir el sonido” mediante vibraciones y destellos de luz. El producto, desarrollado originalmente por Fujitsu, traduce en tiempo real los sonidos del entorno (de aproximadamente 60 a 90 decibeles) en 256 niveles distintos de vibración e intensidad lumínica, ofreciendo una nueva forma de experimentar el mundo a través del tacto. Ontenna ha sido reconocido en Japón con múltiples premios, entre ellos el Imperial Invention Prize 2022, por su aporte a la inclusión y la innovación social.

“Esta adquisición representa mucho más que una transacción tecnológica. Es un símbolo de colaboración entre Japón y Latinoamérica, y demuestra que nuestra región puede no solo importar tecnología, sino también adquirir, escalar y liderar innovaciones globales”, señaló Fernando Soto Serdio, fundador y CEO de Nagare.

La adquisición incluye la marca Ontenna, su propiedad intelectual completa, diseño de hardware y software asociado, permitiendo a Nagare continuar el desarrollo global del dispositivo, con nuevos modelos y aplicaciones en campos como la educación inclusiva, el arte, la seguridad industrial y la comunicación sensorial.

Proyecciones internacionales

Según una revisión de bases de datos internacionales de fusiones y adquisiciones, este sería el primer caso documentado en el que una empresa latinoamericana adquiere un producto tecnológico completo de una corporación japonesa. Hasta ahora, las pocas transacciones de este tipo habían ocurrido solo en sectores tradicionales, como la compra por el grupo brasileño 3 Corações de la división de café de Mitsui (2020) o la transferencia de activos energéticos de Inpex Corp a Sucre Energy (2021).

“Que una compañía chilena haya adquirido una innovación premiada y desarrollada por Fujitsu marca un antes y un después. Es un reconocimiento a la capacidad de las empresas latinoamericanas para integrarse al ecosistema global de alta tecnología”, agregó Soto Serdio.

Con esta adquisición, Nagare consolida su misión de tender puentes tecnológicos entre Japón y América Latina, impulsando la transferencia de conocimiento, innovación aplicada y soluciones que mejoren la calidad de vida.

Si bien los términos financieros de la operación son confidenciales entre las partes, el valor estratégico de Ontenna puede dimensionarse considerando que se trata de una tecnología ganadora del Premio Imperial a la Invención de Japón, adoptada en más del 80% de las escuelas para sordos del país, y que operará dentro de un mercado global de tecnología asistiva valorado en más de USD $30,000 millones.

Con el lanzamiento de la nueva generación del dispositivo y sus plataformas SaaS para educación, consumo y eventos, en el contexto de un sector donde compañías comparables como OrCam Technologies han alcanzado valoraciones superiores a USD $1,000 millones, activos con estas características —con propiedad intelectual protegida, marca establecida y modelo de ingresos recurrentes— superan fácilmente los USD $100 millones en valoración.