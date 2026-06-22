“Nadie se está haciendo cargo de la realidad de fondo, que es que hay personas en Chile que no sabemos dónde están”: Alcalde de Independencia se refirió a la búsqueda de los niños haitianos

Tras el proceso de revisión solicitado a los municipios por la situación de niños haitianos que ingresaron al país y cuya ubicación no estaba determinada, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, permitió ubicar a varios menores en la comuna. Según informó el alcalde, las verificaciones realizadas hasta ahora no evidenciaron situaciones anómalas en los casos encontrados.

“Estaban todos con su familia, escolarizados y en salud municipal. No se encontró nada anómalo, pero no es motivo para descartar que podría haber casos complejos”, afirmó la autoridad comunal al referirse a los resultados obtenidos durante el proceso.

Sin embargo, Iglesias sostuvo en Radio Duna, que las dificultades para realizar las búsquedas revelan problemas más profundos relacionados con la identificación de personas en el país. “Tenemos una dificultad para identificar personas y eso es super importante. En el debate migratorio hay mucho discurso rimbombante, pero nadie se está haciendo cargo de la realidad de fondo que es que hay personas en Chile que no sabemos donde están”, manifestó.

El alcalde también cuestionó la disponibilidad de antecedentes para desarrollar las diligencias. En esa línea, aseguró que “la subsecretaría del gobierno anterior, en noviembre, oficia a los municipios respecto a esto (…) El aviso hablaba de estos viajes y que era importante revisar, pero nunca nos cargaron la información de quienes eran esos niños”.

Respecto del trabajo efectuado por el municipio, detalló que parte de los registros presentaban inconsistencias o falta de antecedentes. “Nos llegó una lista de 24 niños a buscar. Hay 9 nueve que ya los identificamos, dos que no eran de la comuna, hay siete que presentan información incompleta y hay 6 que no eran menores de edad”, señaló.

Finalmente, Iglesias planteó reparos a la forma en que se difundió públicamente la búsqueda de estos casos, advirtiendo que ello podría generar efectos no deseados en investigaciones similares. “Un error comunicacional fue comentar que estábamos haciendo la búsqueda porque supongamos que hay casos complejos, se les avisó antes, con alcaldes en televisión haciendo operativos. A veces hay que manejar con cuidado estas situaciones”, concluyó.