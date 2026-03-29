Murió a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico lector de noticias

La noticia fue confirmada por uno de sus hijos.

La tarde de este domingo se confirmó el fallecimiento de Eduardo Cruz-Johnson, histórico periodista y lector de noticias de Televisión Nacional de Chile.

De acuerdo con lo informado por el Canal 24 horas, uno de sus hijos señaló que el destacado comunicador falleció producto de una hipoglucemia.

Cruz-Johnson formó parte del canal estatal durante 24 años, entre la décadas de los 80 y 90, periodo en el que encabezó el noticiero 24 horas.

Accidente y problemas de salud

En entrevista realizada en octubre de 2024 por el Diario La Hora, el exrostro de TVN reveló que atravesaba por un difícil momento tras sufrir un accidente

“La salud está delicada. La vida no está muy próspera. Me acaban de operar de la clavícula derecha y tengo una infección en el pie izquierdo. No está de lo mejor”, relató en aquella ocasión.

Además, señaló que también padecía diabetes y que tiempo atrás había sufrido una hipotisemia severa.