País dulces

Municipio regalará 10 mil bolsas de dulces a niños y niñas por la Navidad

Por CNN Chile

03.12.2025 / 17:48

{alt}

Desde el municipio detallaron que las bolsas de dulces serán distribuidas durante la jornada festiva como parte de las actividades preparadas para niñas, niños y sus familias.

El Concejo Municipal de Arica aprobó por unanimidad la compra de diez mil bolsas de dulces para el tradicional Clásico Navideño, actividad que se realizará el próximo 21 de diciembre y que cada año convoca a cientos de familias de la ciudad. La celebración es organizada por la Oficina de Gestión Territorial de la Dirección de Desarrollo Comunitarios (DIDECO).

El alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, valoró la decisión y subrayó que esta gestión apunta a entregar “una Navidad llena de alegría y prosperidad a la comunidad ariqueña”, enfatizando que el foco principal es brindar un momento especial “por sobre todo a las y los niños”.

“Los concejales pudieran aprobar esta compra, porque estos dulces son exclusivamente para el Clásico Navideño. Son diez mil bolsas de dulces muy grandes, una bolsa muy completa, y la vamos a tener a tiempo para el día 21 de diciembre para entregarles a todos los niños y niñas en el Clásico Navideño”, señaló.

Desde el municipio detallaron que las bolsas de dulces serán distribuidas durante la jornada festiva como parte de las actividades preparadas para niñas, niños y sus familias. “La Municipalidad va a hacer un gran Clásico Navideño, donde vamos a repartir estas bolsas de dulces, para que los niños y niñas tengan su bolsita, estén contentos y puedan disfrutar”, dijo Dolores Cautivo, concejala.

DESTACAMOS

Negocios EN VIVO: Súmate a la 16ª edición de los premios Merco que reconoce a las empresas con mejor reputación

LO ÚLTIMO

Mundo Su asesinato quedó sin resolver por décadas, pero el ADN en una evidencia apunta a un conocido asesino en serie
Aumentan las temperaturas en el centro del país: ¿cuál será la máxima? | CNN Tiempo
Dos jueces de la Corte de Apelaciones admitieron vínculos con exfiscal Guerra y suspenden revisión de querella en su contra
Calor extremo, tormentas eléctricas y bajas segregadas: ¿Qué se espera para el comienzo de diciembre?
Municipio regalará 10 mil bolsas de dulces a niños y niñas por la Navidad
Presidente de Perú admite que dichos de Kast sobre expulsión de migrantes influyeron en refuerzo de frontera: “Ha sido un factor”