Municipio regalará 10 mil bolsas de dulces a niños y niñas por la Navidad

El Concejo Municipal de Arica aprobó por unanimidad la compra de diez mil bolsas de dulces para el tradicional Clásico Navideño, actividad que se realizará el próximo 21 de diciembre y que cada año convoca a cientos de familias de la ciudad. La celebración es organizada por la Oficina de Gestión Territorial de la Dirección de Desarrollo Comunitarios (DIDECO).

El alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, valoró la decisión y subrayó que esta gestión apunta a entregar “una Navidad llena de alegría y prosperidad a la comunidad ariqueña”, enfatizando que el foco principal es brindar un momento especial “por sobre todo a las y los niños”.

“Los concejales pudieran aprobar esta compra, porque estos dulces son exclusivamente para el Clásico Navideño. Son diez mil bolsas de dulces muy grandes, una bolsa muy completa, y la vamos a tener a tiempo para el día 21 de diciembre para entregarles a todos los niños y niñas en el Clásico Navideño”, señaló.

Desde el municipio detallaron que las bolsas de dulces serán distribuidas durante la jornada festiva como parte de las actividades preparadas para niñas, niños y sus familias. “La Municipalidad va a hacer un gran Clásico Navideño, donde vamos a repartir estas bolsas de dulces, para que los niños y niñas tengan su bolsita, estén contentos y puedan disfrutar”, dijo Dolores Cautivo, concejala.