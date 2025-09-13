Municipalidad sancionará con hasta 350 mil pesos a personas que boten colillas de cigarrillos y chicles

Ordenanza municipal endureció las multas a quienes boten colillas, chicles, no recojan los desechos y orinen en la calle.

El Concejo Municipal de la comuna de Ñuñoa aprobó una ordenanza que endurece las multas por incivilidades en la vía publica.

La normativa establece sanciones de hasta 5 UTM, equivalente a aproximadamente 346 mil pesos, para quienes boten colillas de cigarro, chicles, no recojan los desechos de sus mascotas y orinen en la calle. La reincidencia contempla un aumento progresivo en las multas.

Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, señaló que “queremos que la comuna se sienta respetada”.

“No vamos a normalizar que se bote basura en las calles o que se ocupen nuestros espacios de manera indebida. El mensaje es simple: en Ñuñoa hay respeto, y quien no cumpla enfrentará sanciones claras”, agregó.

La medida va en la misma dirección a la que han tomado otras comunas de la Región Metropolitana, como Recoleta o Macul, que buscan mediante sanciones evitar incivilidades en la vía pública.