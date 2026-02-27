Peñalolén destituye a 22 trabajadores tras acreditar viajes y visitas a casinos con licencia médica

La medida se adoptó luego de sumarios iniciados en 2025, a partir de antecedentes de Contraloría sobre uso indebido de reposos en el sector público.

La Municipalidad de Peñalolén informó este viernes la salida de 22 funcionarios, luego de que procesos administrativos internos confirmaran faltas graves a la probidad asociadas al uso de licencias médicas.

La decisión se enmarca en los informes de la Contraloría General de la República que detectaron que miles de empleados públicos en el país utilizaron períodos de reposo para viajar al extranjero o realizar actividades incompatibles con su estado de salud, como asistir a casinos.

En mayo de 2025 el municipio instruyó sumarios para revisar los casos detectados en la comuna. Tras la investigación, se resolvió la destitución de 22 trabajadores: cinco dependían directamente del municipio y 17 pertenecían a la Corporación Municipal de Salud y Educación.

Según detalló la administración comunal en un comunicado, los antecedentes acreditaron que los funcionarios viajaron fuera de Chile o acudieron a recintos de juego mientras se encontraban con licencia médica, lo que constituye un incumplimiento grave de los deberes funcionarios.

El alcalde Miguel Concha afirmó que “como municipio tenemos el deber de actuar con firmeza frente a cualquier vulneración a la confianza pública. La probidad y la transparencia son pilares fundamentales del servicio público, y cuando estos principios se transgreden, corresponde aplicar las sanciones que establece la ley”.

La autoridad comunal agregó que “nuestro compromiso es con los vecinos de Peñalolén. Cada recurso municipal debe estar al servicio de la comunidad y no de intereses personales. Una gestión eficiente requiere estándares éticos claros y decisiones responsables, aunque sean difíciles”.

Desde el municipio señalaron que reforzarán los mecanismos de control interno, con el objetivo de resguardar el uso adecuado de recursos públicos y fortalecer la confianza ciudadana.