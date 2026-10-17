La Roja Femenina al Mundial Sub 17: Conoce fechas, horario de partidos y nómina oficial

La Selección Chilena Sub 17 se prepara para su participación en la Copa Mundial Femenina Sub 17 de la FIFA Marruecos 2026.
El torneo se disputará en el país africano entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre.
Tras clasificar en el Sudamericano en Paraguay, el equipo dirigido por la técnica ecuatoriana Vanessa Arauz será parte del Grupo F junto a España, México y Australia.
Partidos de La Roja Femenina en el Mundial Sub-17 2026
Chile vs. Australia
- Fecha: Lunes 19 de octubre
- Hora: 15:00 horas.
Chile vs. México
- Fecha: Jueves 22 de octubre
- Hora: 15:00 horas.
Chile vs. España
- Fecha: Domingo 25 de octubre.
- Hora: 12:00 horas.
¿Dónde ver a la Roja?
El Mundial Sub 17 será transmitido en vivo por Chilevisión y a través de sus plataformas digitales oficiales.
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