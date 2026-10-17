Minsal decreta Alerta Sanitaria para la Región Metropolitana por riesgo de aluviones ante anuncio de un nuevo sistema frontal

El Ministerio de Salud (Minsal) declaró este sábado 17 de octubre Alerta Sanitaria para la Región Metropolitana para reforzar la capacidad de respuesta del sistema de salud ante riesgos de aluviones provocados por lluvias.

La medida tendrá una vigencia de 45 días y fue publicada en el Diario Oficial.

El Minsal tomó la determinación en el marco de la alerta y avisos emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por la llegada de un nuevo sistema frontal que traería granizos y una probable tormenta eléctrica para la zona central entre la noche del domingo 18 y el miércoles 21 de octubre.

De acuerdo a lo informado, “el decreto considera especialmente las consecuencias del aluvión ocurrido el 8 de octubre en San Carlos de Apoquindo, comuna de Las Condes, que provocó afectaciones en establecimientos de salud, viviendas e infraestructura”.

La titular de la cartera, May Chomali, afirmó que “estamos tomando las medidas necesarias para proteger la salud de las personas y anticiparnos a las consecuencias que podría tener un nuevo sistema frontal. La experiencia de los últimos días nos demuestra que debemos estar preparados para responder con rapidez, especialmente cuando se producen aluviones, inundaciones o daños en establecimientos de salud”.

“El agua acumulada, el barro y los daños en las viviendas pueden generar nuevos riesgos para la salud. Por eso, estamos reforzando la coordinación de la red asistencial y las acciones preventivas, con especial atención a las personas mayores, los niños, las embarazadas y quienes requieren tratamientos permanentes“, agregó.

¿Cuáles son las facultades del Minsal durante la Alerta Sanitaria?

La Alerta Sanitaria “permitirá anticipar riesgos, fortalecer la preparación de la red asistencial y actuar con mayor rapidez ante eventuales nuevas emergencias“.

Asimismo, entregará atribuciones especiales a las subsecretarias de Salud Pública y Redes Asistenciales, a la seremi de Salud Metropolitana y a los servicios de salud de la región, según detalló el Minsal.

Entre las medidas se incluye la contratación extraordinaria y redistribución de personal, agilizar la compra de insumos y medicamentos, la habilitación de recintos modulares de atención y el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.

Junto a ello, se facilitará la entrega de medicamentos en zonas afectadas y la coordinación con entidades públicas y privadas.

Desde la cartera, hacen el llamado a la prevención y el cuidado y a mantenerse informado a través de los canales oficiales. Como también evitar el contacto con aguas contaminadas y/o no consumir alimentos expuestos a inundaciones.