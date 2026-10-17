Alerta Amarilla en la Región de Coquimbo: Senapred se prepara ante lluvias intensas, tormentas eléctricas y granizo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Amarilla para toda la Región de Coquimbo por un evento meteorológico que afectará la zona. La decisión, coordinada con la Delegación Presidencial Regional, cancela la Alerta Temprana Preventiva que estaba vigente.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió varios avisos para la región. Pronostica precipitaciones moderadas a fuertes en un corto periodo en la cordillera de la costa, la precordillera y los valles precordilleranos el 20 de octubre. Además, el 19 y 20 de octubre podrían registrarse tormentas eléctricas con posibles granizos y fuertes rachas de viento locales. Entre el 20 y 21 de octubre se esperan lluvias normales a moderadas en el litoral y viento normal a moderado en la cordillera.

En su minuta técnica por peligro de remoción en masa, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) estimó una posibilidad moderada de aluviones y derrumbes en el litoral, la cordillera de la costa y los valles precordilleranos.

#SENAPREDCoquimbo Se declara Alerta Amarilla para la Región de Coquimbo por evento meteorológico. Infórmate https://t.co/RBRTAlhlHh https://t.co/a3dluAX3x3 — SENAPRED (@Senapred) October 17, 2026

Qué implica la Alerta Amarilla

Senapred declara este nivel cuando un evento se intensifica y podría superar las capacidades locales. La alerta exige preparativos adicionales y la activación parcial del sistema de protección civil. Los recursos se alistarán de forma escalonada, según la evolución del evento, para evitar que crezca en extensión y severidad.

Este nivel se ubica entre la Alerta Temprana Preventiva (verde), centrada en el monitoreo, y la Alerta Roja, que moviliza todos los recursos disponibles.

Qué hacer ante una inundación

Ante una crecida o desborde, la recomendación es desplazarse hacia zonas de mayor altura y nunca cruzar calles, puentes o pasos bajo nivel inundados, ni a pie ni en vehículo. Quienes no puedan evacuar deben subir a pisos superiores y esperar instrucciones. Al regresar, conviene revisar las instalaciones y eliminar los alimentos que tocaron el agua.