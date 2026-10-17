Conductor de 29 años fallece tras volcar y caer a la ribera del río Maipo en Buin

Un hombre de 29 años murió la tarde de este sábado en un accidente de tránsito en Buin, en la región Metropolitana. Según los antecedentes preliminares, el conductor perdió el control de su vehículo, volcó y terminó en la ribera del río Maipo.

El hecho ocurrió cerca de las 15:00 horas en la intersección de Ribera del Río Maipo con Puente Viejo. Tras recibir una alerta por el accidente, personal de la 15ª Comisaría de Carabineros llegó hasta el lugar. Debido a la gravedad de sus lesiones, el hombre falleció en el sitio del accidente.

En el procedimiento participaron Bomberos de Buin, el SAMU y Carabineros, según informó en X la cuenta IEC-180 CONTROL STGO.

🔴 Grave accidente de tránsito se registra en la Ruta 5 Sur y Ribera Puente Maipo en Buin por choque de vehículo menor con posterior caída al vacío desde el Puente Maipo, 1 persona fallecida, trabaja Bomberos Buin, Samu y Carabineros @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 https://t.co/QahKdD297i — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) October 17, 2026

SIAT investiga las causas del accidente

Según reportó Radio Bíobio, la Fiscalía instruyó diligencias a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros. Los peritos deberán establecer la dinámica del accidente y determinar las circunstancias que provocaron el volcamiento.

Las razones por las que el conductor perdió el control del vehículo todavía se investigan. Por ahora, se desconocen las causas exactas del siniestro, en una zona de la comuna ubicada junto al cauce del río Maipo.