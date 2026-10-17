Flávio Bolsonaro asegura que convertirá a Brasil en una de las siete potencias globales en un eventual mandato

(EFE) — El senador y candidato a la presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, prometió este sábado durante un mitin, a ocho días de la segunda vuelta, que si gana las elecciones, el país estará entre las siete mayores potencias mundiales al final de su eventual mandato.

Durante el acto político, realizado en Vitória, capital del estado de Espírito Santo, el aspirante de la ultraderecha brasileña también reivindicó el legado político de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado y en prisión domiciliaria por golpismo, a quien señaló como el mejor mandatario de la historia del país.

“Dijeron que habían acabado con el bolsonarismo, pero se olvidaron de que Jair Bolsonaro dejó millones y millones de semillas“, afirmó ante los miles de seguidores que lo acompañaron.

Con una camiseta que cubría un chaleco antibalas y en la que se resaltaba el verde-amarillo de la bandera brasileña, el senador prometió gobernar para todos los brasileños, incluso para quienes no lo apoyan, y reiteró sus críticas a la situación del país.

Según dijo, bajo el mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, su rival en las presidenciales, se han registrado récords de asesinatos y agresiones contra mujeres, cierre de empresas y la pérdida de dignidad de los brasileños, aunque no presentó medidas concretas para revertir esos problemas durante el acto.

“Vamos a poner punto final a esto”, aseguró.

El senador también expresó su confianza en que Brasil alcance una posición entre las siete mayores potencias económicas del mundo al término de su eventual Gobierno y pidió a sus seguidores que le exijan resultados dentro de cuatro años.

El mitin, celebrado bajo un fuerte dispositivo de seguridad que incluyó francotiradores en edificios situados a lo largo del recorrido, hizo parte de la movilización de la campaña en la recta final de la disputa presidencial.

Tras el acto en Vitória, el candidato viajará a Salvador, capital del estado de Bahía, uno de los principales bastiones políticos de Lula, en el empobrecido noreste brasileño, donde aspira a ampliar sus apoyos.

Flávio Bolsonaro salió victorioso en la primera vuelta de las elecciones con el 47 % de los votos frente al 45 % alcanzado por el líder progresista, la misma diferencia que figura actualmente entre los dos rivales para la segunda vuelta del 25 de octubre, según los últimos sondeos electorales.