Sistema frontal: Municipalidad de Santiago instala 4 puntos de emergencia ante alerta por lluvias, granizo y tormentas eléctricas

La Municipalidad de Santiago activó un plan preventivo de despliegue de equipos de emergencia en 4 sectores de la comuna, ante el sistema frontal que afectará con fuerza a la capital el martes 20 de octubre.

Para esa jornada, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes, de entre 15 y 25 milímetros en la Región Metropolitana, además de tormentas eléctricas y posibles granizadas. Según el municipio, uno de los principales riesgos es que la lluvia se concentre en un periodo breve y provoque anegamientos en calles y edificios.

Este sábado, el alcalde Mario Desbordes encabezó el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal. “Hay que prepararse para el escenario más complicado que es con granizo, inundaciones, etc.“, afirmó. El jefe comunal precisó que el municipio trabaja en coordinación con Carabineros, Bomberos de Santiago, Senapred Regional, el delegado presidencial y la DMC. “Esperamos que no haya los mismos problemas que tuvimos la semana pasada”, agregó.

Dónde estarán los puntos operativos

Según reportó La Tercera, los puntos buscan reducir los tiempos de respuesta ante cortes de luz, semáforos fuera de servicio y congestión vehicular. Se ubicarán en el nororiente, cerca de la Plaza de Armas y del edificio consistorial; en el suroriente, en las inmediaciones de avenida Matta; en el norponiente, en el sector Mapocho y Parque de los Reyes; y en el surponiente, en los alrededores del Parque Centenario, San Alfonso y el Parque O’Higgins.

Cada uno contará con personal municipal, camionetas, camiones y herramientas, además de equipos para destapar alcantarillados y bombas para extraer agua de calles y pasos bajo nivel. También habrá generadores eléctricos y motosierras para despejar árboles y ramas caídas. El municipio entregará materiales a vecinos afectados por filtraciones e inundaciones, y la Dirección de Protección Civil y Emergencia priorizará los casos de mayor riesgo. En paralelo, se realizará un monitoreo preventivo de desagües y sumideros.