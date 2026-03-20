Municipalidad de Puerto Varas decreta duelo comunal por muerte de carabinero Javier Figueroa

La Municipalidad de Puerto Varas informó que decretó duelo comunal tras confirmarse el fallecimiento del carabinero Javier Figueroa Manquemilla, quien fue víctima de un ataque el pasado 11 de marzo durante una fiscalización.

La Municipalidad de Puerto Varas informó que se determinó decretar duelo comunal tras conocerse el fallecimiento del carabinero Javier Figueroa Manquemilla.

“Como señal de respeto y acompañamiento a su familia y la institución de Carabineros de Chile, hemos decretado duelo comunal de tres días, hasta el domingo 22 de marzo”, anunció.

Cabe recordar que el pasado 11 de marzo, durante una fiscalización, el sargento segundo recibió un disparo en la cabeza. En el lugar, específicamente cerca de la línea del tren, se encontraba un grupo de personas en estado de ebriedad.

“Durante casi dos semanas luchando por su vida, tras resultar gravemente herido en un procedimiento policial en la comuna de Puerto Varas”, expuso la institución policial en un comunicado.

Además, destacó que el uniformado contaba con 15 años de servicio: “Fue un carabinero ejemplar, registrando tres felicitaciones en su hoja de vida”. Era casado con una funcionaria y tenía un hijo de siete años.

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El general Jorge Valdivia, jefe de zona de Los Lagos, afirmó que este hecho “toca la fibra más íntima de la institución”.

“Quiero aprovechar de agradecer las muestras de cariño de las instituciones, de las autoridades, pero sobre todo de la comunidad. Desde el primer día, en las puertas de la Primera Comisaría de Puerto Varas se agolpó gran cantidad de gente dando demostraciones de cariño, lo que viene a reflejar el trabajo institucional, pero, en particular, el trabajo de Javier. Un hombre felicitado permanentemente, con un gran espíritu de servicio y que hoy día despedimos con mucha pena, pero también con mucho orgullo de haber despedido a un gran funcionario y a una gran persona”, cerró.