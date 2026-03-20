País puerto varas

Municipalidad de Puerto Varas decreta duelo comunal por muerte de carabinero Javier Figueroa

Por CNN Chile

20.03.2026 / 00:14

La Municipalidad de Puerto Varas informó que decretó duelo comunal tras confirmarse el fallecimiento del carabinero Javier Figueroa Manquemilla, quien fue víctima de un ataque el pasado 11 de marzo durante una fiscalización.

La Municipalidad de Puerto Varas informó que se determinó decretar duelo comunal tras conocerse el fallecimiento del carabinero Javier Figueroa Manquemilla.

“Como señal de respeto y acompañamiento a su familia y la institución de Carabineros de Chile, hemos decretado duelo comunal de tres días, hasta el domingo 22 de marzo”, anunció.

Cabe recordar que el pasado 11 de marzo, durante una fiscalización, el sargento segundo recibió un disparo en la cabeza. En el lugar, específicamente cerca de la línea del tren, se encontraba un grupo de personas en estado de ebriedad.

“Durante casi dos semanas luchando por su vida, tras resultar gravemente herido en un procedimiento policial en la comuna de Puerto Varas”, expuso la institución policial en un comunicado.

Además, destacó que el uniformado contaba con 15 años de servicio: “Fue un carabinero ejemplar, registrando tres felicitaciones en su hoja de vida”. Era casado con una funcionaria y tenía un hijo de siete años.

Lee también:Confirman muerte de Javier Figueroa, carabinero baleado en procedimiento policial en Puerto Varas

El general Jorge Valdivia, jefe de zona de Los Lagos, afirmó que este hecho “toca la fibra más íntima de la institución”.

“Quiero aprovechar de agradecer las muestras de cariño de las instituciones, de las autoridades, pero sobre todo de la comunidad. Desde el primer día, en las puertas de la Primera Comisaría de Puerto Varas se agolpó gran cantidad de gente dando demostraciones de cariño, lo que viene a reflejar el trabajo institucional, pero, en particular, el trabajo de Javier. Un hombre felicitado permanentemente, con un gran espíritu de servicio y que hoy día despedimos con mucha pena, pero también con mucho orgullo de haber despedido a un gran funcionario y a una gran persona”, cerró.

DESTACAMOS

Negocios "Es problemático": Ignacio Briones cuestiona el concepto de "gobierno de emergencia" de Kast e insta a realizar reformas estructurales

LO ÚLTIMO

Mundo Trump acusa de "cobardes" a países aliados por no ayudar con el estrecho de Ormuz
Ana Tijoux estrena EP colaborativo con DJ Dacel y revela que tiene disco nuevo en camino
Alemania busca médicos y enfermeros en el extranjero: déficit sanitario abre opción para profesionales chilenos
Herramienta IA de Google permite cotizar automáticamente los vuelos más baratos: Así puedes usarla
“Ya está zanjado”: Paulina Núñez adelanta fórmula que usará el Gobierno para enfrentar crísis de combustibles
Sistema frontal avanza desde el sur hacia la zona central del país | CNN Tiempo