Confirman muerte de Javier Figueroa, carabinero baleado en procedimiento policial en Puerto Varas

El velatorio del funcionario se realizará en la iglesia Sagrado Corazón de la comuna, con actividades abiertas a la comunidad para que vecinos y cercanos puedan despedir al funcionario.

Este jueves se confirmó la muerte del funcionario de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla, quien permanecía en riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial en la ciudad de Puerto Varas, en la región de Los Lagos.

El pasado 11 de marzo el uniformado se disponía a fiscalizar a un grupo de personas que estaban en estado de ebriedad cerca de la línea del tren, cuando fue atacado.

Debido al hecho, el funcionario quedó con muerte cerebral y conectado a ventilación mecánica, ya que mostraba actividad cardiaca. Hasta el minuto no se ha logrado dar con el paradero del o los responsables del hecho.

A través de un comunicado, Carabineros de Chile informó “con profundo pesar” el fallecimiento del Sargento 2º, quien estuvo casi dos semanas luchando por su vida.

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La institución detalló que el funcionario, de 36 años, tenía 15 años de servicio y contaba con tres felicitaciones en su hoja de vida.

Además, indicaron que era casado con una funcionaria de Carabineros y padre de un hijo de 7 años, a quienes señalaron acompañar “con respeto, cercanía y profundo dolor”.

El velorio y funeral del sargento 2º Javier Figueroa

De acuerdo con la información entregada, el velatorio se realizará en la iglesia Sagrado Corazón de la comuna, con actividades abiertas a la comunidad para que vecinos y cercanos puedan despedir al funcionario.

El traslado del féretro está programado para este viernes a las 10:00 horas desde el Servicio Médico Legal, ingresando por el acceso norte de la ciudad.

El recorrido contemplará el paso por calle Gramado, luego San Francisco y posteriormente Verbo Divino, hasta llegar al templo, donde se habilitará un espacio para que el público pueda rendir homenaje, dejar flores y participar del último adiós.

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Durante la jornada se realizará un responso a las 18:00 horas, tras lo cual la iglesia quedará cerrada exclusivamente para la familia.

El sábado, en tanto, el recinto volverá a abrir sus puertas en la mañana para continuar con las despedidas, antes de la misa programada para las 15:00 horas.

Finalizada la ceremonia religiosa, se llevará a cabo un homenaje con un pie de cueca a la salida del templo, seguido de un recorrido por calles de la ciudad donde se rendirán honores al funcionario.

Posteriormente, el cortejo fúnebre se dirigirá hacia Puerto Montt, pasando por la Gran Bandera, hasta llegar al Cementerio Parque La Esperanza, donde se realizará su sepultura.

El delegado presidencial de la Región Los Lagos, Cristián Palma, manifestó sus condolencias por la muerte del funcionario y aseguró que “en conjunto con las policías, Fiscalía y los tribunales de justicia vamos a encontrar a los culpables del asesinato del sargento”.

“Entreganos todo el apoyo a su familia y en especial a la institución de Carabineros”, agregó, indicando que una eventual visita del presidente José Antonio Kast a la región deberá ser anunciada por el Gobierno, ya que hasta ahora no está confirmada.