Mujer murió tras inhalar monóxido de carbono en departamento en Santiago: Emanación sería por calefont en mal estado

Una mujer falleció tras inhalar monóxido de carbono en un departamento ubicado en Santa Rosa con Eyzaguirre, en la comuna de Santiago (Región Metropolitana).

Bomberos acudió hasta el lugar, dando cuenta de una persona inconsciente al interior del domicilio y que “se encontraba en un paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal de bomberos inmediatamente comenzó a realizar las maniobras de reanimación”, explicó el capitán de la Cuarta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sebastián Araya.

A pesar de los intentos de reanimación, y dado que las condiciones y la cantidad de gas fueron mayores, la mujer falleció.

El capitán Araya comentó que hay otras tres personas involucradas, dos adultos y un bebé de siete meses, quienes “también inhalaron monóxido de carbono, que es el gas que generó la emergencia y se encuentran estables”.

Los tres están siendo atendidos con tratamiento de oxígeno y se mantienen “a la espera de la llegada de la ambulancia para su traslado a centro asistencial”.

Consultado sobre cuáles podrían ser las causas de la inhalación del monóxido, el capitán señaló que “la emanación proviene desde un calefont en mal estado que se encontraba al interior del baño y con una mala ventilación, lo que generó que los gases de combustión se acumularan al interior del baño, provocando la intoxicación de la persona fallecida y posteriormente de las otras personas involucradas”.

Respecto a por qué el calefont comenzó a emanar el gas, Araya comentó que podría ser por la antigüedad del dispositivo, por falta de mantención o por ausencia de ventilación.

“Hoy día existe normativa dentro del país que establece que los calefont deben estar en los exteriores de las estructuras y de las viviendas, cosa que aquí no se da”, agregó.