El diputado Raúl Florcita Alarcón está en el centro de la polémica tras la denuncia de presunto abuso sexual y violación en su contra por parte de una ex pareja.

“Tengo miedo. No denuncié antes porque él es un gigante. Tiene plata y abogados. No quería que nadie supiera que anduve con él y sobre todo lo que me pasó, porque puede afectarme en el trabajo”, relató la denunciante en un testimonio que relató en exclusiva a La Voz de los que Sobran.

En la publicación, además, hizo mención a las fotos íntimas que el parlamentario habría publicado en su WhatsApp, lo que lo tiene bajo la lupa de la Comisión de Ética de la Cámara Baja.

La joven describió el inicio de su relación con Florcita Motuda cuando ella tenía 25 años y él más de 65. “Yo tomo pastillas para dormir, porque sufro de depresión severa. Él lo sabía, me veía tomar las pastillas. Yo quedo inconsciente, porque son fuertes y al otro día me contaba que había tenido relaciones conmigo”, contó.

“Estaba muy mal y mi familia me dijo que eso no era normal. ‘Tienes que denunciar, tienes que hacer algo'”, agregó, diciendo que fueron sus cercanos quienes la instaron a revelar lo ocurrido.

Por su parte, el legislador renunció hace unos días a la Comisión de Cultura y al Partido Humanista. Sin embargo, aseguró que probaría su inocencia.

En tanto, el Ministerio de la Mujer está prestando asesoría jurídica a la presunta víctima en la investigación que leva a cabo el Ministerio Público.

“Independientemente del cargo, estos hechos deben ser clarificados. Son de la máxima gravedad. Espero que el fuero no sea impedimento para llegar hasta el fondo de esto”, expresó la titular de la cartera.