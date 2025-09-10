País coquimbo

Mujer muere en violento asesinato frente a su hijo al interior de vivienda en Coquimbo

Por CNN Chile

10.09.2025 / 13:13

{alt}

Cuatro sujetos irrumpieron de madrugada en una casa del sector Costa Milano 4. Dispararon contra el dueño de casa y luego mataron a la mujer de 26 años de un tiro en la cabeza.

Una madrugada marcada por la violencia se vivió este miércoles en el sector Costa Milano 4 de Coquimbo, luego de que cuatro sujetos irrumpieran en una vivienda familiar y asesinaran a una mujer de 26 años frente a su hijo de 10.

De acuerdo con antecedentes recabados por la prensa local, los atacantes llegaron en un vehículo particular e ingresaron por la fuerza al domicilio. Una vez dentro, dispararon contra el dueño de casa, hiriéndolo en un brazo, y posteriormente atacaron a la mujer con un tiro en la cabeza que le provocó la muerte inmediata.

El menor de edad presenció el crimen.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Coquimbo realizar las pericias necesarias para esclarecer las causas del homicidio y dar con los responsables.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

Deportes Bielsa ve futuro en la Roja: los “10-12 jugadores” jóvenes que podrían liderar el camino al Mundial 2030
Mujer muere en violento asesinato frente a su hijo al interior de vivienda en Coquimbo
Maduro arremete contra gobernadora de Puerto Rico: “Si usted va a invadir Venezuela, venga de primera, ¿oyó?”
Corte Suprema decide remover a la jueza Verónica Sabaj por conversaciones con Luis Hermosilla
“Ya está estructurado…”: Vidal descarta sumarse al comando de Jeannette Jara tras renuncia al directorio de TVN
Comisión de Economía de la Cámara rechaza proyecto que buscaba eliminar la UF